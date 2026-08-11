آخرین وضعیت جادهها / پرتصادفترین ساعات تردد
به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ترافیک در این محورها پرحجم و در برخی مقاطع سنگین است و بارش باران نیز موجب لغزندگی شدید سطح جادهها شده است.
وی افزود: به دلیل چند ماه وقفه در بارندگی، سطح راهها بسیار لغزنده شده و شرایط فعلی در برخی موارد حتی از زمان برف و یخبندان خطرناکتر است؛ بنابراین رانندگان باید با سرعت مطمئنه و بدون عجله و شتاب تردد کنند.
محبی با اشاره به تردد کاروانهای پیاده زائران اظهار کرد: در هر پنج محور ورودی خراسان رضوی شاهد تردد زائران پیاده هستیم. مسیر این کاروانها با علائم هشداردهنده از تردد وسایل نقلیه جدا شده و آموزشهای لازم به سرکاروانها ارائه شده است. همچنین تیمهای پیاده پلیس در طول روز در کنار زائران حضور دارند و زائران شبها در موکبها استراحت میکنند.
محدودیت تردد کامیونها
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: از امروز تردد وسایل نقلیه باری شامل کامیون و کامیونتریلر در محورهای اصلی مشهد ـ سبزوار، مشهد ـ تربت حیدریه و مشهد ـ قوچان ممنوع است و این محدودیت تا روز شنبه ۲۴ مرداد ادامه دارد.
وی افزود: در محور ملکآباد نیز از روز گذشته تردد وسایل نقلیه به صورت شبانهروزی ممنوع شده است. محدودیت محورهای اصلی از ساعت ۷ تا ۲۰ اعمال میشود و حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.
محبی ادامه داد: محور ملکآباد تا روز جمعه ۲۳ مرداد به صورت شبانهروزی محدود است و از ساعت ۱۲ روز جمعه، مسیر به سمت جنوب یکطرفه میشود تا برای تخلیه بار ترافیکی و خروج خودروها از مشهد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مسیر کمکی آزادراه شهید شوشتری برای مدیریت ترافیک فعال خواهد بود.
وی با بیان اینکه ترافیک محورهای منتهی به خراسان رضوی به صورت لحظهای از طریق دوربینهای نظارتی رصد میشود، گفت: رفتار رانندگان نیز از طریق سامانههای ثبت تخلفات کنترل خواهد شد.
هشدار درباره خستگی و خوابآلودگی
محبی با اشاره به افزایش تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی در مسیر بازگشت زائران گفت: بخش زیادی از این حوادث به صورت واژگونی رخ میدهد. زائران برای بازگشت عجله نکنند و قانون «دو ـ پانزده» را رعایت کنند؛ یعنی به ازای هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند.
وی تأکید کرد: نیمهشب تا ۶ صبح و همچنین ساعات ۱۶ تا ۲۰ از پرمخاطرهترین زمانها از نظر وقوع تصادفات هستند و رانندگان در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی باید در محل مناسب توقف و استراحت کنند.
محبی همچنین از کنترل ویژه ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و گفت: اتوبوسهای حامل زائران علاوه بر کنترل در پاسگاهها، در طول مسیر نیز به صورت رندوم توسط تیمهای گشتی پلیس کنترل میشوند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خودروهای شخصی خواست پیش از سفر، وسیله نقلیه خود را به طور کامل چکاپ کنند و از سلامت سیستمهای فنی خودرو مطمئن شوند؛ چرا که در طول مسیر دسترسی به امکانات فنی محدودتر است.