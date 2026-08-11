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اعطای تسهیلات به بخش صنعت 72 درصد رشد کرد

گام موثر بانک صادرات ایران در حمایت از اشتغال

بانک صادرات ایران با اعطای بیش از 720 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت در پایان بهار 1405، به نقش‌آفرینی موثر در حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۵۵
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بانک صادرات

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، براساس آمارهای فصلی و در 3 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 723 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال 1404، بیش از 72 درصد رشد کرده است. افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران پیش از این با اشاره به اهمیت اثرگذاری در حوزه صنعت، نسبت به توسعه زیرساخت‌های تولیدی با هدف خلق ارزش تاکید کرده بود.

تداوم سیر صعودی در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی

بانک صادرات ایران نقش محوری در توسعه کمی و کیفی تولید در گستره ملی ایفا می‌کند به نحوی که تا پایان سال 1404، بیشترین رشد اعطای تسهیلات با حدود 37 درصد متعلق به بخش صنعت بود و حوزه خدمات و بازرگانی با کمی اختلاف در جایگاه دوم قرار داشت. این روند در بهار سال جاری نیز تداوم پیدا کرد و نسبت به سال گذشته شاهد سیر صعودی به تفکیک هر ماه بود که از وجود هدف‌گذاری منطقی در چارچوب برنامه‌ای راهبردی، حکایت دارد.

اعطای تسهیلات اختصاصی؛ سرمایه در گردش در صدر

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بانک صادرات ایران در تعامل با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، تعریف بسته‌های جامع خدمات مالی و تسهیلاتی شخصی‌سازی‌شده، منطبق با نیازهای آنهاست. برآوردها نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی، فقدان سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی برای راه‌اندازی یا توسعه خطوط تولیدی است. بانک صادرات ایران با اولویت‌بندی این نیازها، بیشترین تسهیلات را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داد و همزمان حمایت از بخش‌های «ایجاد» و «توسعه» خطوط تولید را نیز با فراگیری بیشتری پیش برد.

مشارکت فعالانه در توسعه صنایع نواحی کم‌برخوردار

الگوی اعطای تسهیلات به بخش‌های صنعتی در بانک صادرات ایران از پوشش فراگیر استان‌ها و افزایش چشمگیر مشارکت در توسعه کارخانه‌های نواحی کم‌برخوردار حکایت دارد. تا پایان خردادماه 1405 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 68 درصد از کل استان‌های ایران و دو منطقه غرب و شرق پایتخت، رشد بیش از 58 درصدی در دریافت انواع تسهیلات بخش صنعت تجربه کرده‌اند. در این مدت منطقه غرب تهران، بوشهر و خراسان رضوی، بیشترین تسهیلات را از نظر ارزش ریالی دریافت کرده‌اند که یکی از دلایل عمده آن، تمرکز برخی صنایع بزرگ در این مناطق است.

تغییر قابل محسوس دیگر، افزایش سهم استان‌های کم‌برخوردار از بسته‌های تسهیلاتی است به نحوی که استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و ایلام با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند که گویای تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی در نواحی کم‌برخوردار و پایبندی به اهداف اشتغالزایی در بانک صادرات ایران است.

چشم‌انداز روشن در رونق صنایع با حمایت بانک صادرات ایران

شیب صعودی اعطای تسهیلات به بخش صنعت در بانک صادرات ایران از ترسیم برنامه‌های شفاف و هدفمند برای حمایت از اقتصاد ملی حکایت دارد. این مسیر از ابتدای سال جاری با تعریف بسته‌های ویژه اعتباری مختص کارخانه‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان و اعطای مهلت در تسویه اقساط عقب‌افتاده آغاز شد و همزمان با پایداری سامانه‌ها، بر ارتقای زیرساخت‌های صنعتی و رفع نیاز واحدهای تولیدی در سراسر کشور متمرکز شده است.

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بانک صادرات ایران تسهیلات بانک صادرات صنعت
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