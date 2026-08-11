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شرط سنگین رامین رضاییان برای پیوستن به فولاد

در حالی که شایعاتی درباره توافق رامین رضاییان با فولاد خوزستان منتشر شده، پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز قراردادی بین طرفین به امضا نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۵۳
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2991 بازدید
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رامین رضاییان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طی ساعات اخیر شایعاتی درباره پیوستن رامین رضاییان به فولاد خوزستان مطرح شده اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این بازیکن هنوز قراردادی با باشگاه خوزستانی به امضا نرسانده است.

رضاییان در مذاکراتی که با مسئولان باشگاه فولاد خوزستان داشته، خواستار قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان شده. رقمی که مورد موافقت باشگاه فولاد قرار نگرفته است.

مسئولان فولاد در مذاکرات با این بازیکن اعلام کرده‌اند که به‌هیچ‌عنوان امکان پرداخت چنین رقمی را ندارند و به همین دلیل مذاکرات دو طرف همچنان در همین مرحله قرار دارد.

براین‌اساس، برخلاف شایعات مطرح‌شده، تاکنون هیچ قراردادی بین رامین رضاییان و باشگاه فولاد خوزستان به امضا نرسیده و ادامه همکاری دو طرف منوط به رسیدن به توافق بر سر مسائل مالی است.

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رامین رضاییان فولاد خوزستان قرارداد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
3
پاسخ
در این وضعیت نابسامان اقتصادی مردم کوچه و بازار، توپ شوت کردن چرا اینقدر گران شده ؟!؟!؟!
عجیبه که این ارقام و اعداد در جایی و به کسانی پرداخت میشه که هیچ منفعتی برای جامعه نداره و نقش سرگرم کردن اون هم نه در سطح حرفه ای، در سطح مبتدی و خیلی ضعیف، داره، پرداخت میشه.
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