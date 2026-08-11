۱۵ هزار تخلف نانوایی‌ها بررسی شده یا در حال بررسی شدن است. ممکن است در گذشته جریمه‌های نقدی برای متخلفان تعیین می‌شد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت می‌شد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف می‌تواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ۱۵ هزار تخلف نانوایی‌ها بررسی شده یا در حال بررسی شدن است. ممکن است در گذشته جریمه‌های نقدی برای متخلفان تعیین می‌شد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت می‌شد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف می‌تواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.

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