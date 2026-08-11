اینفوگرافیک: سهمیه گرانفروشان نان قطع میشود
۱۵ هزار تخلف نانواییها بررسی شده یا در حال بررسی شدن است. ممکن است در گذشته جریمههای نقدی برای متخلفان تعیین میشد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت میشد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف میتواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۵۲| |
1025 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ۱۵ هزار تخلف نانواییها بررسی شده یا در حال بررسی شدن است. ممکن است در گذشته جریمههای نقدی برای متخلفان تعیین میشد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت میشد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف میتواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.
اینفوگرافیک زیر در این باره را در ادامه می بینید:
گزارش خطا