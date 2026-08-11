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یک تکذیبیه درباره اعلام قطع کالابرگ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد خبر منتشرشده به نقل از معاون وزیر رفاه درباره «نقص اطلاعات فراجا» درخصوص قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۴۸
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1743 بازدید
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کالابرگ

به گزارش تابناک، مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: در هفته پیش رو مقصد سفرهای افرادی که نام آنها در فهرست اعلامی قرار گرفته، پالایش می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، افرادی که صرفا سفر زیارتی به عراق داشته‌اند، پس از انجام پالایش مقصد سفرها از فهرست اعلامی خارج می‌شوند و نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان ندارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این گروه از افراد خواسته است تا پایان هفته آینده به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند تا نتایج پالایش مقصد سفرها مشخص و اطلاع‌رسانی شود.

گفتنی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اعلام جزئیات فرآیند احراز سکونت افرادی که به دلیل شناسایی در داده‌های دستگاه‌های متولی به عنوان «غیرمقیم» با تعلیق موقت کالابرگ الکترونیک مواجه شده‌اند، اعلام کرده بود، افراد مشمول می‌توانند از ۲۱ مردادماه وضعیت خود را استعلام و تا پایان شهریورماه با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، نسبت به احراز سکونت و فعال‌سازی مجدد کالابرگ اقدام کنند.

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وزارت رفاه کالابرگ کالابرگ الکترونیکی سفرهای خارجی مشمولان احراز هویت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
من از آخر خرداد خرید کالابرگی نکردم...کالابرگ من یا از ماه قبل سوخته یا این ماه شارژ نشده... چون همون 1 تومن نشون میده...
آیا مدت مصرف کالابرگ ها 1 ماهه شده؟؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
من با وجود اینکه از کشور خارج نشدم چون پاسپورت ندارم و تقریبا بیست روز پیش خودرو بیمه کردم که شرط بیمه شدن ثبت محل سکونت در سامانه املاک هست پیامک رو دریافت کردم به پیشخوان مراجعه کردم و هزینه حاضری زدن!!!در ایران رو پراخت کردم فکر کنم مشکل فقط دریافت هزینه است نه چیز دیگه
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