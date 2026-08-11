یک تکذیبیه درباره اعلام قطع کالابرگ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد خبر منتشرشده به نقل از معاون وزیر رفاه درباره «نقص اطلاعات فراجا» درخصوص قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور صحت ندارد.

به گزارش تابناک، مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: در هفته پیش رو مقصد سفرهای افرادی که نام آنها در فهرست اعلامی قرار گرفته، پالایش می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، افرادی که صرفا سفر زیارتی به عراق داشته‌اند، پس از انجام پالایش مقصد سفرها از فهرست اعلامی خارج می‌شوند و نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان ندارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این گروه از افراد خواسته است تا پایان هفته آینده به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند تا نتایج پالایش مقصد سفرها مشخص و اطلاع‌رسانی شود.

گفتنی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اعلام جزئیات فرآیند احراز سکونت افرادی که به دلیل شناسایی در داده‌های دستگاه‌های متولی به عنوان «غیرمقیم» با تعلیق موقت کالابرگ الکترونیک مواجه شده‌اند، اعلام کرده بود، افراد مشمول می‌توانند از ۲۱ مردادماه وضعیت خود را استعلام و تا پایان شهریورماه با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، نسبت به احراز سکونت و فعال‌سازی مجدد کالابرگ اقدام کنند.