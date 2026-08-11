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کشف ۲۴ میلیارد تومان ۱۰۰ دلاری تقلبی در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف دلار‌های تقلبی به ارزش ۲۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۴۱
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دلار

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری "۱۵ قصرالدشت" این شهرستان حین گشت‌زنی به یک سواری پژو مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار می‌کند. 

وی افزود: پس از تعقیب و مراقبت، ماموران موفق شدند خودرو را توقیف و در بازرسی از آن یک هزار و ۷۰۰ برگ تقلبی ۱۰۰ دلاری کشف کنند.
سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش دلار‌های مکشوفه ۲۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص ۵ نفر دستگیر که در بررسی تخصصی مشخص شد یکی از متهمان غیربومی و اهل یکی از کشور‌های عربی می‌باشد. 

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه متهمان به همراه اموال مکشوفه برای تحقیقات بیشتر تحویل پلیس آگاهی استان شدند، به شهروندان توصیه کرد هنگام دریافت وجه نقد دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند اسکانس‌های اصل را از جعل تشخیص دهند.

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