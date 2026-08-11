En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 183
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۹۳۴۰
کد خبر:۱۳۸۹۳۴۰
982 بازدید
سوت

لحظه رکوردشکنی وزنه بردار ایران با 9 مدال!

بیرانوند وزنه بردار ایرانی با ۹ طلا رکورد آسیا و جهان را شکست. محمدجواد بیرانوند در یک مسابقه فراموش نشدنی که رکورد آسیا و جهان را شکست، مدال های طلای یکضرب، دوضرب و مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و آسیای میانه در دسته ۷۵ کیلوگرم را تصاحب کرد. بیرانوند با مهار وزنه ۱۶۶ کیلوگرمی رکورد نوجوانان آسیا را شکست و در تلاش بعدی دست به کار بزرگ‌تری زد و با مهار وزنه ۱۷۴ کیلوگرمی رکورد نوجوانان جهان را نیز جا به‌ جا کرد تا یک روز تاریخی را برای وزنه‌برداری ایران رقم بزند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت محمد جواد بیرانوند ویدیو وزنه بردار رکوردشکنی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر