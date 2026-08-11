گفتگوی عراقچی با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت‌وگویی تلفنی، بر توسعه مراودات اقتصادی و تجاری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تأکید کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، وزیر امور خارجه از پذیرایی و ارائه خدمات اتحادیه میهنی کردستان به زوار اربیعن تقدیر و تشکر و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق به خصوص منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت مرزهای مشترک، تأمین ثبات در مناطق مرزی و مقابله مؤثر با تهدیدات تروریستی بر اساس توافق امنیتی بین ایران و عراق تأکید کردند.



