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گفتگوی عراقچی با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق

عراقچی در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق تأکید کرد: هماهنگی امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق برای مقابله با تروریسم تقویت می‌شود
کد خبر: ۱۳۸۹۳۳۷
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت‌وگویی تلفنی، بر توسعه مراودات اقتصادی و تجاری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تأکید کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، وزیر امور خارجه از پذیرایی و ارائه خدمات اتحادیه میهنی کردستان به زوار اربیعن تقدیر و تشکر  و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق به خصوص منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت مرزهای مشترک، تأمین ثبات در مناطق مرزی و مقابله مؤثر با تهدیدات تروریستی  بر اساس توافق امنیتی بین ایران و عراق تأکید کردند.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی کردستان عراق گروه های تروریستی تجزیه طلبان کومله اربیل سلیمانیه
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