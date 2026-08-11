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کولاک وزنه‌بردار جوان ایران در آسیا: کسب ۹ مدال طلا!

وزنه‌بردار دسته ۷۵ کیلوگرم نوجوانان ایران موفق شد با شکستن رکورد آسیا و جهان، مدال‌های طلای یک‌ضرب، دوضرب و مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و آسیای میانه را تصاحب کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۳۱
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وزنه بردار

به گزارش تابناک، محمد جواد بیرانوند نماینده ایران در دسته ۷۵ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان با شکستن رکورد یک‌ضرب، دو ضرب و مجموع نوجوانان جهان موفق شد ۳ طلای یک‌ضرب، ۳ طلای دوضرب و ۳ طلای مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و آسیای میانه را کسب کند و در مجموع به ۹ مدال طلا، دست یابد.

وی در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی موفق شد رکورد یک‌ضرب نوجوانان جهان را بشکند و تاج‌گذاری کند.

وی همچنین در حرکت دو ضرب با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی موفق به شکستن رکورد دوضرب و مجموع (۳۲۵) کیلوگرم نوجوانان جهان شد.  

 

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وزنه برداری قهرمانی آسیا ورزشکار ایرانی وزنه بردار جوانان مدال طلا رکورد جهانی
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