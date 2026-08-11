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هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید

وضعیت هوای مشهد در ایام شهادت امام رضا (ع)

کارشناس هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه در چند استان کشور همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید آغاز می‌شود، همچنین موج گرما تا روز جمعه در استان یزد تداوم خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۳۰
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هواشناسی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: در استان یزد، نفوذ موج گرما تا روز جمعه (۲۳ مرداد) پیش‌بینی می‌شود و شهرهایی از جمله تفت، مهریز، میبد، هرات و ابرکوه در مقایسه با شرایط عادی، افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما را تجربه خواهند کرد. همچنین ماندگاری هوای گرم در این مناطق پیش‌بینی شده است.

صدور هشدار نارنجی در آذربایجان غربی و شرقی

وی افزود: تا روز چهارشنبه (۲۲ مرداد)، انتظار صدور هشدار در سطح نارنجی برای نواحی شمالی و شرقی آذربایجان غربی به دلیل احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

اصغری بیان کرد: شهرها و مناطقی از جمله ماکو، قره‌ضیاءالدین، سلماس، خوی، اهر، مرند، جلفا، هادی‌شهر و کلیبر تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت و در این مناطق لازم است توجه بیشتری به هشدارهای هواشناسی شود. ورزقان نیز در همین محدوده قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین با شدت و تراز ضعیف‌تر، برای نقاطی مانند مشگین‌شهر در استان اردبیل نیز احتمال وقوع بارندگی پیش‌بینی می‌شود. از این رو، توصیه می‌شود از چرای احشام در نواحی مرتفع خودداری شود.

تداوم فعالیت سامانه بارشی در زنجان تا ۲۴ مرداد

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان تصریح کرد: سامانه بارشی در زنجان نیز فعال خواهد شد و اثرات آن تا روز ۲۴ مرداد ادامه خواهد داشت؛ بنابراین این شرایط جوی تا روز شنبه، ۲۴ مرداد، اعتبار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از استقرار کندوها در ارتفاعات، کنار جاده‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود.

رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در خراسان شمالی و رضوی

اصغری در ادامه با اشاره به شرایط جوی شمال شرق کشور اظهار کرد: در خراسان شمالی و مناطق شمالی خراسان رضوی، از جمله مشهد، از چهارشنبه تا جمعه احتمال وقوع بارش، وزش باد شدید لحظه‌ای و رعدوبرق وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مناطق باید آمادگی لازم برای وقوع این پدیده‌های جوی وجود داشته باشد؛ کشاورزان نیز باید در انجام فعالیت‌های کشاورزی، از جمله محلول‌پاشی و سم‌پاشی در باغ‌ها، حداکثر احتیاط را داشته باشند.

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