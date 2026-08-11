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کد خبر:۱۳۸۹۳۲۹
کد خبر:۱۳۸۹۳۲۹
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نبض خبر

لحظات فرار ترامپ با کامیون غذا در ترکیه!

تصاویر منتشر شده گزارش واشنگتن پست را تایید می‌کند که ترامپ مخفیانه پس از ترک اجلاس ناتو در آنکارا به هواپیمای دیگری منتقل شد. او با یک جت 747-8 جدید که قطر به او هدیه داده بود، وارد ترکیه شد. قبل از پرواز، او علناً در مقابل دوربین سوار هواپیمای قدیمی ایر فورس وان شد و گفت که می‌خواهد با آن «برای روزهای خوب گذشته» پرواز کند اما دقایقی پس از سوار شدن، او و چند دستیارش -توسط یک «کامیون حمل مواد غذایی هواپیما» فرودگاه- به یک هواپیمای کوچک‌تر C-32A (یک 757 ارتقا یافته) منتقل شدند. سپس هواپیمای قدیمی 747 به عنوان طعمه پرواز کرد و همچنان از علامت تماس ایر فورس وان استفاده می‌کرد. روزنامه‌نگاران و برخی از کارکنان کاخ سفید که در هواپیما بودند، نمی‌دانستند که ترامپ با آنها نیست. دو هواپیما با فاصله چند دقیقه در پایگاه هوایی میلدنهال در بریتانیا فرود آمدند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ترکیه ویدیو ایر فورس وان
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