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حادثه امنیتی در مقر فرماندهی ارتش پاکستان

نیروهای امنیتی پاکستان تلاش یک فرد مسلح برای ورود به مقر فرماندهی ارتش این کشور در راولپندی را خنثی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۷
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پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گفته منابع امنیتی، این حادثه در «مال رود» رخ داد؛ جایی که مظنون اقدام به تیراندازی کرد. نیروهای امنیتی بلافاصله واکنش نشان دادند و در نهایت مهاجم کشته شد.

سه سرباز زخمی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند. پس از این حادثه، تدابیر امنیتی در محدوده کلانتری «کانت» افزایش یافت و اقدامات امنیتی بیشتری نیز به اجرا درآمد.

منابع امنیتی هویت فرد کشته‌شده را «محمد حسین» ساکن منطقه خیبر اعلام کردند و مدعی شدند که او از فعالان حزب «تحریک انصاف پاکستان» بوده است.

به گفته منابع امنیتی، پرچم حزب تحریف انصاف پاکستان، سلاح، مهمات و اسناد مهم نیز از این فرد کشف شده است.

تحقیقات بیشتر برای مشخص شدن جزئیات حادثه، انگیزه مظنون و اینکه آیا افراد دیگری نیز در این ماجرا دست داشته‌اند، ادامه دارد.

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پاکستان راولپندی حادثه امنیتی تیراندازی مظنون
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