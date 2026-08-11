شمار قربانیان زلزله کلمبیا باز هم افزایش یافت
شمار جان باختگان زلزله ویرانگر در غرب کلمبیا به ۲۲۴ نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۶| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی گزارش داد که شمار جانباختگان زلزله ویرانگر در غرب کلمبیا به ۲۲۴ نفر افزایش یافته است.
عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. به نوشته روزنامه کلمبیایی «التیمپو»، دستکم ۱۳۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شدهاند.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر در تاریخ ۱۰ اوت در نزدیکی شهر سان خوزه دل پالمار در استان چوکو به وقوع پیوست.
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