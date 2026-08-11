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آخرین وضعیت «ایرج» در بیمارستان

حسین خواجه‌امیری (ایرج)، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران، پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان بستری، همچنان تحت مراقبت ویژه است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۴
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حسین خواجه امیری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ایرج» (حسین خواجه‌امیری)، خواننده پیشکسوت موسیقی که چندی پیش در بیمارستان بستری شد، پس از آن در منزل تحت مراقبت بود، همچنان در بیمارستان بستری است.

در این مدت اما جمعی از مدیران از جمله، مهدی جمالی‌نژاد (استاندار اصفهان)،  محمدجواد حق‌شناس (مشاور فرهنگی وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی)،  سیدعباس سجادی (مدیر دیپلماسی مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی) و سیدمجید پوراحمدی (مدیرعامل صندوق اعتباری هنر) از او عیادت کرده‌اند.

بعدازظهر سه‌شنبه ۲۰ مردادماه نیز سیدمرتضی روحانی (شهردار منطقه ۶ تهران)، به همراه محمدرضا کارچی (مشاور شهردار منطقه ۶) و حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی ایران)، با حضور در بیمارستان از ایرج خواجه‌امیری، خواننده نامدار موسیقی ایران، عیادت کردند.

در این دیدار، حاضران در جریان وضعیت جسمانی و روند درمان ایرج خواجه‌امیری قرار گرفتند و برای این هنرمند آرزوی سلامتی و بهبودی کردند.

سیدمرتضی روحانی،  شهردار منطقه ۶ در این دیدار با اشاره به جایگاه ایرج خواجه‌امیری در عرصه فرهنگ و هنر کشور، او را از مفاخر فرهنگی و هنری ایران دانست و برای سلامتی و بهبود وضعیت جسمانی او ابراز امیدواری کرد.

او همچنین بر آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای همراهی و مساعدت در صورت نیاز تأکید کرد و گفت: در صورت وجود هرگونه نیاز برای کمک و انجام اقدامات لازم آمادگی وجود دارد.

در ادامه این دیدار، حمیدرضا نوربخش،  مدیرعامل خانه موسیقی ایران نیز ضمن پیگیری وضعیت درمانی ایرج خواجه‌امیری، آرزوی بهبودی برای این هنرمند ارزشمند کرد.

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حسین خواجه امیری ایرج خواننده پیشکسوت خواننده قدیمی بیمارستان بستری
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