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پیام خداحافظی پورعلی گنجی از هواداران پرسپولیس + عکس

مرتضی پورعلی گنجی پس از پیوستن به تیم پاختاکور ازبکستان با انتشار پیامی از هواداران پرسپولیس خداحافظی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۱
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پورعلی گنجی

به گزارش تابناک، مرتضی پورعلی گنجی مدافع کهنه کار پرسپولیس پس از ۴ سال حضور در این تیم با وجود اینکه یک فصل دیگر از قراردادش با پرسپولیس باقی‌مانده بود با تصمیم مدیران باشگاه و کادر فنی در لیست مازاد قرار گرفت و در نهایت به پاختاکور ازبکستان پیوست.

پورعلی گنجی با انتشار پیامی به شرح زیر در صفحه شخصی خود از هواداران پرسپولیس خداحافظی کرد:

سلامی گرم خدمت هواداران بزرگ پرسپولیس که بیش از ۴ سال افتخار این رو داشتم در کنار و همراه شما برای هدفی مشترک تلاش کنم.
آرزوی من پوشیدن پیراهن پرسپولیس بود و وقتی به عقب برمی‌گردم، متوجه می‌شوم رویای کودکی و نوجوانی خود را بازی کردم. پرسپولیس برای من همیشه فراتر از فوتبال و ورزش بود و است.

خاطرم است وقتی بسیاری از افتخارات بین‌المللی باشگاهی را تجربه کرده بودم، آرزو می‌کردم پیشنهاد پرسپولیس برسد و همین امر هم محقق شد. پرسپولیس را نه به عنوان سکوی پرتاب، که برای درک بهتر جایگاه والای این باشگاه انتخاب کردم تا خودم جزوی از تاریخ محترم و ثروتمند ارتش سرخ لقب بگیرم.

با جان و دلم تلاش کردم تیم سربلند و شما خوشحال باشید. پیروزی در دربی‌ها و قهرمانی‌ها و لرزش سکوهای سرخ به عنوان اندوخته‌ای گران‌بها تا ابد در ذهن من باقی می‌ماند. به بزرگی خودتون کاستی‌ها را ببخشید. امیدوارم روزی دوباره برای هدفی مشترک در کنار شما باشم.

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برچسب ها
پرسپولیس پورعلی گنجی بازیکن پرسپولیس خداحافظی هواداران
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