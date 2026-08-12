لاغری شکم و کمر با یک ورزش ساده
به گزارش تابناک؛ اگر زانوهایتان اجازه نمیدهد زیاد راه بروید یا ورزشهای هوازی روی زمین برایتان سخت است، شاید استخر همان جایی باشد که باید برای کاهش وزن سراغش بروید. پژوهشهای جدید نشان میدهد ورزش هوازی در آب میتواند به کاهش وزن و کمشدن دور کمر کمک کند.
خیلیها تصور میکنند برای لاغرشدن حتماً باید روی تردمیل بدوند، ساعتها پیادهروی کنند یا تمرینهای سنگین انجام دهند. اما برای افرادی که اضافهوزن دارند یا از درد و فشار روی مفاصل رنج میبرند، این ورزشها همیشه انتخاب مناسبی نیستند. اینجاست که آب وارد ماجرا میشود.
استخر؛ باشگاه بدون فشار روی زانو
وقتی بدن داخل آب قرار میگیرد، نیروی شناوری آب بخشی از وزن بدن را تحمل میکند. در نتیجه، فشار واردشده به مفاصل کمتر میشود و فرد میتواند بسیاری از حرکات هوازی را راحتتر انجام دهد.
اما این به معنی آسانبودن ورزش در آب نیست. آب در برابر حرکت بدن مقاومت ایجاد میکند و عضلات برای حرکتدادن دستها و پاها باید بیشتر تلاش کنند. به همین دلیل، راهرفتن سریع، دویدن در آب یا حرکات ریتمیک در استخر میتوانند ضربان قلب را بالا ببرند و به مصرف انرژی کمک کنند.
نزدیک ۳۰۰ نفر چه تجربهای داشتند؟
در مطالعهای که در سال ۲۰۲۵ در مجله BMJ Open منتشر شد، پژوهشگران نتایج ۱۰ کارآزمایی تصادفیشده را بررسی کردند. تقریباً ۳۰۰ فرد دارای اضافهوزن یا چاقی در این مطالعات حضور داشتند و برنامههای مختلف ورزش هوازی در آب را انجام دادند.
تمرینها معمولاً هفتهای ۲ تا ۳ جلسه و هر بار حدود یک ساعت انجام میشدند و برخی برنامهها تا ۱۲ هفته ادامه داشتند.
نتیجه جالب بود: افرادی که حداقل ۱۰ هفته ورزش آبی را ادامه دادند، کاهش وزن و کاهش دور کمر را تجربه کردند. در برخی مطالعات، کاهش وزن به حدود ۲.۷ کیلوگرم و کاهش دور کمر به حدود ۲.۵ سانتیمتر رسید.
زنان بالای ۴۵ سال؛ یک نکته جالب
یکی از نکات قابل توجه این پژوهش، اثر بیشتر ورزش آبی بر برخی از زنان ۴۵ سال به بالا بود. این موضوع میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد، زیرا با افزایش سن، حفظ وزن مناسب و فعالیت بدنی برای بسیاری از افراد دشوارتر میشود و مشکلات مفصلی نیز ممکن است انتخاب ورزش را محدود کند.
البته این یافته به این معنی نیست که ورزش در آب فقط برای زنان بالای ۴۵ سال مفید است؛ افراد در سنین مختلف میتوانند از مزایای آن بهره ببرند.
آیا آب چربی شکم را مستقیم میسوزاند؟
نه! این یکی از مهمترین نکات است. هیچ ورزشی نمیتواند چربی را فقط از یک قسمت بدن، مثلاً شکم، حذف کند. کاهش دور کمر معمولاً نتیجه کاهش کلی چربی بدن و تغییرات ترکیب بدن است.
پس اگر در شبکههای اجتماعی میبینید که یک ورزش خاص را «چربیسوز شکم» معرفی میکنند، بهتر است با احتیاط نگاه کنید.
ورزش در آب میتواند به افزایش فعالیت بدنی و مصرف انرژی کمک کند؛ اما برای کاهش وزن پایدار، تغذیه مناسب، خواب کافی و استمرار در فعالیت بدنی هم اهمیت دارند.
چه ورزشهایی را میتوان در آب انجام داد؟
لازم نیست شناگر حرفهای باشید. بعضی از برنامههای ورزشی استخر شامل حرکاتی مانند:
راهرفتن و دویدن در آب
حرکات هوازی ریتمیک
یوگای آبی
آکوا زومبا
تمرینهای مقاومتی در آب
هستند.
یکی از مزیتهای این ورزشها این است که میتوان شدت تمرین را متناسب با توانایی فرد تنظیم کرد.
چند جلسه در هفته کافی است؟
مطالعات بررسیشده بیشتر روی ۲ تا ۳ جلسه در هفته تمرکز داشتند؛ بنابراین قرار نیست هر روز ساعتها در استخر بمانید.
نکته مهمتر از شدت زیاد، تداوم است. سه جلسه منظم در هفته که بتوانید ماهها ادامه دهید، از یک برنامه بسیار سنگین که بعد از چند هفته رهایش میکنید، کاربردیتر است.
یک انتخاب هوشمندانه برای کسانی که با زمین مشکل دارند
اگر پیادهروی طولانی، دویدن یا تمرینهای پرتحرک برایتان بهدلیل فشار روی مفاصل دشوار است، ورزش آبی میتواند یک گزینه کمفشارتر باشد.
استخر قرار نیست معجزه کند؛ اما میتواند راهی لذتبخشتر و قابلتحملتر برای بیشتر حرکتکردن، افزایش مصرف انرژی و در طول زمان، کاهش وزن و دور کمر باشد.