اعلام جانشینان شهیدلاریجانی و شهیدموسوی در مجمع تشخیص

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر و محمد فروزنده را به‌عنوان جایگزین شهیدان لاریجانی و موسوی برای عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، انتخاب کردند.







به گزارش تابناک؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر، دکتر محمد مخبر و مهندس محمد فروزنده را به عنوان جایگزین شهیدان والامقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی جهت عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، انتخاب کردند.»