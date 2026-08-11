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اعلام جانشینان شهیدلاریجانی و شهیدموسوی در مجمع تشخیص

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر و محمد فروزنده را به‌عنوان جایگزین شهیدان لاریجانی و موسوی برای عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، انتخاب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۱۰
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سمت جدید برای مخبر و فروزنده

به گزارش تابناک؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر، دکتر محمد مخبر و مهندس محمد فروزنده را به عنوان جایگزین شهیدان والامقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی جهت عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، انتخاب کردند.»

سمت جدید برای مخبر و فروزنده

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محسن دهنوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر محمد فروزنده
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