اعلام جانشینان شهیدلاریجانی و شهیدموسوی در مجمع تشخیص
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر و محمد فروزنده را بهعنوان جایگزین شهیدان لاریجانی و موسوی برای عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، انتخاب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر، دکتر محمد مخبر و مهندس محمد فروزنده را به عنوان جایگزین شهیدان والامقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی جهت عضویت در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، انتخاب کردند.»
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