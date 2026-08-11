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استقرار پدافند هوایی در کنار ترامپ حین گلفبازی!
سیستمهای دفاع هوایی اونجر | Avenger ارتش ایالات متحده و رادار سنتینل Sentinel در نزدیکی ترامپ در حالی که او گلف بازی میکرد، مستقر شدند و محافظت کوتاهبرد در برابر پهپادها، هواپیماها و موشکهای کروز را فراهم کردند. این یک استقرار یکباره نبود. یک فروند از این پدافندها در اول آگوست در بدمینستر قابل مشاهده بود، زمانی که ترامپ به شوخی گفت که نگران «موشکها و پهپادها» نیست و یک سرهنگ ارتش پاسخ داد: «ما آن را پوشش میدهیم.»
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برچسبها:نبض خبر پدافند هوایی اونجر ترور ترامپ ویدیو گلف
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