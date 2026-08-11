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آژانس مواد هسته‌ای را از سایت مخفی سوریه خارج می‌کند

آکسیوس گزارش داد: به دنبال دستیابی دولت آمریکا به یک توافق با سوریه و اسرائیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به زودی مواد هسته‌ای را از یک تاسیسات مخفی در سوریه خارج خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۰۳
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آژانس



به گزارش تابناک؛ تارنمای آکسیوس گزارش داد: به دنبال دستیابی دولت آمریکا به یک توافق با سوریه و اسرائیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به زودی مواد هسته‌ای را از یک تاسیسات مخفی در سوریه خارج خواهد کرد.

یکی از تاسیساتی که اسرائیل در دو سال گذشته از نزدیک آن را زیر نظر داشته است، «سایت ۹۹» نام دارد و به گفته دو مقام اسرائیلی، حکومت بشار اسد مواد هسته‌ای را که بخشی از پروژه رآکتور هسته‌ای الکبار بود، در آنجا ذخیره می‌کرد.

بر اساس این گزارش، مواد موجود در این سایت را نمی‌توان برای سلاح هسته‌ای استفاده کرد، اما می‌توان از آن برای ساخت «بمب کثیف» استفاده کرد. بمب کثیف یک وسیله انفجاری متعارف است که مواد رادیواکتیو را برای آلوده کردن یک منطقه به جای تولید انفجار هسته‌ای پخش می‌کند.

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آژانس راکتور هسته‌ای بشار اسد بمب سوریه
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