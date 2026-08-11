چرا کالابرگ برخی افراد قطع شد؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اخیراً پیامک‌هایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخی افراد دارای سابقه خروج از کشور ارسال شده که در آن از آنها خواسته شده برای احراز وضعیت اقامت خود به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند؛ اقدامی که موجب توقف موقت کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور شده است.

بر اساس این پیامک‌ها، افرادی که سابقه خروج از کشور در اطلاعات ثبت‌شده آنها وجود دارد، تا زمان احراز حضور و اقامت در ایران، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود. دولت اعلام کرده است اعتبار کالابرگ مردادماه این افراد پس از تأیید اقامت، به صورت معوق پرداخت خواهد شد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان این افراد، کسانی نیز حضور دارند که در حال حاضر در داخل کشور سکونت دارند، اما به دلیل نقص یا به‌روزرسانی نشدن اطلاعات ورود و خروج، در فهرست افراد نیازمند احراز اقامت قرار گرفته‌اند.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره علت ایجاد این مشکل گفت: فراجا هر سال فهرستی از اطلاعات ورود و خروج افراد را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهد و از آنجا که کالابرگ برای افراد حاضر در کشور در نظر گرفته شده است، این اطلاعات مبنای به‌روزرسانی وضعیت مشمولان قرار می‌گیرد.

وی افزود: امسال نیز اطلاعات ورود و خروج از سوی فراجا در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته، اما در مورد برخی افراد، صرفاً اطلاعات خروج از کشور در سامانه ثبت شده و اطلاعات ورود آنها به کشور در سامانه درج نشده است؛ در حالی که ورود این افراد به کشور به صورت مهر در گذرنامه آنها ثبت شده است.

اندایش با بیان اینکه همین مسئله باعث ایجاد مشکل برای برخی مشمولان کالابرگ شده است، گفت: وزارت رفاه در حال رایزنی با فراجا است تا اطلاعات ورود این افراد نیز در اختیار وزارتخانه قرار گیرد و وضعیت آنها اصلاح شود.

معاون وزیر رفاه ادامه داد: در حال حاضر تلاش می‌شود دست‌کم درباره افرادی که صرفاً به عراق سفر کرده‌اند و پس از آن به کشور بازگشته‌اند و به کشور دیگری سفر نکرده‌اند، اطلاعات لازم از سوی فراجا ارائه شود تا این افراد از فهرست افراد مشکوک به اقامت خارج از کشور خارج شوند و کالابرگ آنها مجدداً برقرار شود.