صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

چرا کالابرگ برخی افراد قطع شد؟

پیگیری‌ها از وزارت رفاه نشان می‌دهد کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور به‌ دلیل ثبت نشدن اطلاعات ورود در سامانه فراجا متوقف شده و وزارت رفاه پیگیر اصلاح این اطلاعات است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۰۰
| |
2117 بازدید
پیامک

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اخیراً پیامک‌هایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخی افراد دارای سابقه خروج از کشور ارسال شده که در آن از آنها خواسته شده برای احراز وضعیت اقامت خود به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند؛ اقدامی که موجب توقف موقت کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور شده است.

بر اساس این پیامک‌ها، افرادی که سابقه خروج از کشور در اطلاعات ثبت‌شده آنها وجود دارد، تا زمان احراز حضور و اقامت در ایران، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود. دولت اعلام کرده است اعتبار کالابرگ مردادماه این افراد پس از تأیید اقامت، به صورت معوق پرداخت خواهد شد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان این افراد، کسانی نیز حضور دارند که در حال حاضر در داخل کشور سکونت دارند، اما به دلیل نقص یا به‌روزرسانی نشدن اطلاعات ورود و خروج، در فهرست افراد نیازمند احراز اقامت قرار گرفته‌اند.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره علت ایجاد این مشکل گفت: فراجا هر سال فهرستی از اطلاعات ورود و خروج افراد را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهد و از آنجا که کالابرگ برای افراد حاضر در کشور در نظر گرفته شده است، این اطلاعات مبنای به‌روزرسانی وضعیت مشمولان قرار می‌گیرد.

وی افزود: امسال نیز اطلاعات ورود و خروج از سوی فراجا در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته، اما در مورد برخی افراد، صرفاً اطلاعات خروج از کشور در سامانه ثبت شده و اطلاعات ورود آنها به کشور در سامانه درج نشده است؛ در حالی که ورود این افراد به کشور به صورت مهر در گذرنامه آنها ثبت شده است.

اندایش با بیان اینکه همین مسئله باعث ایجاد مشکل برای برخی مشمولان کالابرگ شده است، گفت: وزارت رفاه در حال رایزنی با فراجا است تا اطلاعات ورود این افراد نیز در اختیار وزارتخانه قرار گیرد و وضعیت آنها اصلاح شود.

معاون وزیر رفاه ادامه داد: در حال حاضر تلاش می‌شود دست‌کم درباره افرادی که صرفاً به عراق سفر کرده‌اند و پس از آن به کشور بازگشته‌اند و به کشور دیگری سفر نکرده‌اند، اطلاعات لازم از سوی فراجا ارائه شود تا این افراد از فهرست افراد مشکوک به اقامت خارج از کشور خارج شوند و کالابرگ آنها مجدداً برقرار شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ فراجا وزارت رفاه
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کالابرگ بدون منبع، یعنی چاپ پول و تورم / منبع کالابرگ را شفاف کنید
با چاپ پول کشور را به سمت ابرتورم می‌بریم / دولت باید تنش‌زدایی کند
کالابرگ مرداد برای این افراد واریز نمی‌شود
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۲ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005pQ4
tabnak.ir/005pQ4