



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرپرست وزارت دفاع در گفت‌و‌گوی با وزیر دفاع مالزی بیان داشت:

ملت ایران هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خود پرداخت کرده و اجازه نخواهد داد دستاوردهای این مقاومت افتخار آمیز با فشار و حرف زور نادیده گرفته شود.



فتنه اصلی در منطقه و جهان اسلام، رژیم صهیونیستی است و تداوم جنایات و تجاوزات این رژیم، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می‌رود.



وزیر دفاع مالزی: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور را مشاهده کردیم و شاهد بودیم که ایران چگونه در برابر حملات، با قدرت و انسجام از خود دفاع کرد.