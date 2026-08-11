صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سردار ابن‌الرضا: زیر بار حرف زور نمی‌رویم

سردار ابن‌الرضا: هزینه سنگینی برای استقلال ایران داده‌ایم و زیر بار حرف زور نمی‌رویم.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۸
| |
1104 بازدید
ابن الرضا



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرپرست وزارت دفاع در گفت‌و‌گوی با وزیر دفاع مالزی بیان داشت:
 ملت ایران هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خود پرداخت کرده و اجازه نخواهد داد دستاوردهای این مقاومت افتخار آمیز با فشار و حرف زور نادیده گرفته شود.

 فتنه اصلی در منطقه و جهان اسلام، رژیم صهیونیستی است و تداوم جنایات و تجاوزات این رژیم، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می‌رود.

وزیر دفاع مالزی: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور را مشاهده کردیم و شاهد بودیم که ایران چگونه در برابر حملات، با قدرت و انسجام از خود دفاع کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار ابن الرضا وزارت دفاع استقلال
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام تبریک سردار ابن‌الرضا به سرلشکر محسن رضایی
رسانه بخشی از سامانه بازدارندگی جمهوری اسلامی است
ترکیب استقلال برای فصل جدید مشخص شد
کارت بازی یاسر آسانی صادر شد
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۲ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005pQ2
tabnak.ir/005pQ2