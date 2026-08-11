سردار ابنالرضا: زیر بار حرف زور نمیرویم
سردار ابنالرضا: هزینه سنگینی برای استقلال ایران دادهایم و زیر بار حرف زور نمیرویم.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۸| |
1104 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرپرست وزارت دفاع در گفتوگوی با وزیر دفاع مالزی بیان داشت:
ملت ایران هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خود پرداخت کرده و اجازه نخواهد داد دستاوردهای این مقاومت افتخار آمیز با فشار و حرف زور نادیده گرفته شود.
فتنه اصلی در منطقه و جهان اسلام، رژیم صهیونیستی است و تداوم جنایات و تجاوزات این رژیم، یکی از عوامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه به شمار میرود.
وزیر دفاع مالزی: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور را مشاهده کردیم و شاهد بودیم که ایران چگونه در برابر حملات، با قدرت و انسجام از خود دفاع کرد.
گزارش خطا