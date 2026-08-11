جدیدترین تصاویر کشتی سعودی که در آتش یمن سوخت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان تجارت دریایی انگلیس می‌گوید که یکی از کشتی‌هایی که یمن امروز هدف قرار داده، کشتی باری بوده که در نزدیکی ساحل بندر مخا هدف قرار گرفته شده است.

سه هفته است که نیرو‌های مسلح یمن، باب‌المندب را به روی کشتی‌های سعودی بسته‌اند و دریای سرخ هم برای آنها دیگر امن نیست. امروز صبح هم اخبار حمله به دو کشتی دیگر سعودی منتشر شد که تعداد کشتی‌های هدف گرفته شده عربستان توسط یمن را به ۱۰ فروند رساند.

حالا مشخص شده است که کشتی «تهامه» با پرچم تانزانیا هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و دست‌کم سه خدمه جان خود را از دست داده‌اند.

اما پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، این کشتی که بیشتر مواقع با سامانه موقعیت‌یاب خاموش (AIS) حرکت می‌کرده، احتمالا حامل تسلیحات برای نیرو‌های مورد حمایت عربستان بوده است.