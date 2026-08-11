صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جدیدترین تصاویر کشتی سعودی که در آتش یمن سوخت

منابع خبری می‌گویند که کشتی باری که صبح هدف نیروهای مسلح یمن قرار گرفته به احتمال زیاد حامل تسلیحات سعودی بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۴
| |
2047 بازدید
کشتی سوخته

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان تجارت دریایی انگلیس می‌گوید که یکی از کشتی‌هایی که یمن امروز هدف قرار داده، کشتی باری بوده که در نزدیکی ساحل بندر مخا هدف قرار گرفته شده است.

سه هفته است که نیرو‌های مسلح یمن، باب‌المندب را به روی کشتی‌های سعودی بسته‌اند و دریای سرخ هم برای آنها دیگر امن نیست. امروز صبح هم اخبار حمله به دو کشتی دیگر سعودی منتشر شد که تعداد کشتی‌های هدف گرفته شده عربستان توسط یمن را به ۱۰ فروند رساند.

حالا مشخص شده است که کشتی «تهامه» با پرچم تانزانیا هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و دست‌کم سه خدمه جان خود را از دست داده‌اند.

اما پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، این کشتی که بیشتر مواقع با سامانه موقعیت‌یاب خاموش (AIS) حرکت می‌کرده، احتمالا حامل تسلیحات برای نیرو‌های مورد حمایت عربستان بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی یمن باب المندب دریای سرخ تانزانیا
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش‌ها از حمله به یک کشتی دیگر در باب‌المندب
حملات موشکی یمن علیه نیروهای وابسته به عربستان
۷ کشته و ۳۰ مجروح در پی حملات یمن به المخا
جزئیات حمله به یک کشتی عربستان در باب‌المندب
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۲ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005pPy
tabnak.ir/005pPy