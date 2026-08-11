نخستین تصاویر موشک دوربرد راهبردی چین

چین برای اولین بار تصاویری از بمب‌افکن H-6 مجهز به موشک بالستیک هواپایه JL-1 با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را منتشر کرد. موشک JL-1 که نام آن به معنای «صاعقه» است، نخستین بار در رژه نظامی سال ۲۰۲۵ به نمایش درآمد، اما آن زمان روی خودرو حمل می‌شد. اهمیت تصاویر تازه در این است که برای اولین بار این موشک در وضعیت پروازی و نصب‌شده بر روی H-6N دیده می‌شود. هواپیمای H-6N نسخه ویژه‌ای از خانواده بمب‌افکن‌های H-6 است که برای حمل تسلیحات بسیار بزرگ در زیر بدنه طراحی شده و قابلیت سوخت‌گیری هوایی نیز دارد. این ویژگی به آن اجازه می‌دهد پیش از شلیک، صدها یا حتی هزاران کیلومتر جابه‌جا شده و محل پرتاب موشک را برای سامانه‌های هشدار دشمن غیرقابل پیش‌بینی‌تر کند. موشک JL-1 یک موشک بالستیک هواپرتاب دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است. درباره برد دقیق آن هنوز اطلاعات رسمی شفافی منتشر نشده و برخی ارقام مطرح‌شده در منابع چینی تا حدود ۸۰۰۰ کیلومتر هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند JL-1 احتمالاً با پروژه‌ای مرتبط است که پیش‌تر در غرب با نام CH-AS-X-13 شناخته می‌شد و ممکن است از فناوری خانواده موشک‌های بالستیک DF-21 بهره گرفته باشد اما اهمیت این سلاح فقط در برد آن نیست. در یک حمله هسته‌ای زمینی، محل پرتاب موشک تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است. در مقابل، یک H-6N می‌تواند پیش از شلیک مسیر خود را تغییر دهد، سوخت‌گیری هوایی انجام دهد و موشک را از نقطه‌ای کاملاً متفاوت پرتاب کند. این مسئله محاسبات سامانه‌های هشدار زودهنگام و دفاع موشکی دشمن را پیچیده‌تر می‌کند. نکته جالب‌تر در تصاویر جدید، حضور دو جنگنده پنهانکار J-20 در کنار H-6N است. چنین آرایشی می‌تواند تصویری از یک بسته حمله راهبردی آینده چین باشد: بمب‌افکن حامل موشک در مرکز، جنگنده‌های پنهانکار برای حفاظت، هواپیماهای سوخت‌رسان برای افزایش برد و شبکه شناسایی و فرماندهی برای تأمین اطلاعات هدف. فلسفه عملیاتی JL-1 نیز با بمب‌افکن‌هایی مانند B-2 متفاوت است. H-6N الزاماً نباید از پدافند دشمن عبور کرده و خود را به بالای هدف برساند؛ کافی است به محدوده‌ای برسد که بتواند موشک بالستیک دوربرد خود را از فاصله امن شلیک کند. به همین دلیل، ترکیب H-6N + JL-1 را باید یکی از مهم‌ترین گام‌های چین برای ایجاد یک بازدارندگی هسته‌ای هوابرد واقعی و انعطاف‌پذیر دانست.