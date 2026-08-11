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حمله موشکی به اردوگاه تروریست ها در اربیل

منابع خبری عرب زبان از حمله موشکی به اردوگاه گروه‌های تروریستی ضدانقلاب در شمال‌شرق اربیل و برخاستن دود از محل استقرار این گروه‌ها خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۲
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حمله موشکی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه الجزیره امروز از حمله موشکی به یک اردوگاه متعلق به گروه‌های تروریستی ضدانقلاب در شمال‌شرق اربیل خبر داد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اردوگاه گروه‌های تروریستی ضدانقلاب در منطقه «دولی ئالانه» در استان اربیل هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

منابع خبری همچنین از برخاستن دود از اردوگاه‌های این گروه‌ها پس از حمله خبر داده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل حمله، نوع موشک‌های استفاده‌شده و میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

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حمله موشکی اردوگاه گروههای تروریستی اربیل
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