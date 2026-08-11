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کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۱
بازدید: ۲۶۹۹

عکس: طوفان «دلفین» فیلیپین

طوفان گرمسیری «دلفین» با تشدید باران‌های موسمی، موجب وقوع سیلاب و رانش زمین در جزیره «لوزون» فیلیپین شد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها وارد کرد. در حالی که عملیات امداد و نجات برای یافتن ساکنان مفقودشده در پی رانش زمین در شهر «بگوئیو» ادامه دارد، آب‌گرفتگی معابر و تجمع زباله در بخش‌هایی از کلان‌شهر مانیل، روند امدادرسانی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل طوفان دلفین فیلیپین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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