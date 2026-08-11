پیشنهاد ابطحی به علی مطهری درباره موضوع حجاب

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «​گریز به صحرای حجاب!» در کانال تلگرامی خود نوشت: در جلسهٔ سران احزاب و فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور در تالار وزارت کشور، یکی از بهترین صحبت‌ها در مورد سیاست خارجی و داخلی را علی مطهری مطرح کرد.

حیف که او طبق معمول، آخرش گریزی به "صحرای حجاب" زد و بدین وسیله، سخنان اصلی‌اش در مورد سیاست خارجی و داخلی که از هر جهت منطقی و راهگشا بود، تحت‌الشعاع قرار گرفت و به حاشیه رفت.

در مورد پوشش بانوان کشور، حساسیت آقای مطهری روشن است، اما راه‌حل او روشن نیست! او از یک سو، با اعمال زور در این زمینه مخالف است و از سوی دیگر، دائم دستگاه دولت را به مقابله با آنچه عریانی می‌نامد، فرا می‌خواند!

همانطور که سید محمد علی ابطحی هم در جلسه مطرح کرد، به نظرم اصلاً همین آقای مطهری مسئول امر پوشش بانوان در این کشور شود تا ببینیم از چه راهی و چگونه می‌خواهد حجاب مورد نظر خود را در جامعه گسترش دهد؟

اگر توانست به عدد محجبان مورد نظرش یک نفر اضافه کند که ادامه دهد، اما اگر نتوانست، به ناچار یا باید به جمع مدافعان اعمال زور و تهدید در این مورد بپیوندد و کار را به "راه‌حل نهایی" توصیه شده از سوی سید محمد باقر خرازی بکشاند، یعنی نخست زنانِ مورد نظر را بزنند و مضروب کنند و بعد در صورت مقاومت‌شان آنها را بکشند!

و یا اینکه مثل بسیاری دیگر از متدینان، در مورد حجاب شهروندان نیز همان رواداری را بپذیرد که در مورد نماز و روزهٔ آنان پذیرفته شده است!