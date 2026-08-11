عکس: گسترش دسترسی به موزه‌ها و آثار هنری ایتالیا برای افراد دارای معلولیت

دولت ایتالیا با اختصاص منابع جدید برای رفع موانع معماری و ایجاد امکانات ویژه، تلاش می‌کند دسترسی به آثار هنری و موزه‌های تاریخی این کشور را برای افراد دارای معلولیت و نابینایان تسهیل کند؛ پروژه‌ای که با استفاده از تکنولوژی‌های لمسی و صوتی، تجربه‌ی بازدید از موزه را برای این گروه تغییر می‌دهد.