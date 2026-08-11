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جیرهبندی سلاحهای دفاعی به دلیل کاهش موجودی
آنا کاسپاریان، مجری و تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: «انبیسی نیوز گزارش میدهد که پنتاگون برخی از سلاحهای دفاعی را به دلیل کاهش موجودی، جیرهبندی میکند. سفیر آمریکا در سازمان ملل، مایک والتز، گفت که ارتش آمریکا همه چیز مورد نیاز را به اندازه کافی در اختیار دارد و افرادی که این مزخرفات را لو میدهند، شایسته زندان هستند. اما والتز یک دروغگوی بزرگ است؛ از طریق دروغهایش، سربازان ما را در معرض خطر قرار میدهد. ترامپ پس از سیزده شب بمباران، تصمیم به توقف بمباران ایران گرفته است، نه به این دلیل که میخواهد جنگ را پایان دهد، بلکه به این دلیل که مجبور بوده است.برخی از مخاطبان میخواهند ورود اوکراین به جنگ علیه ایران را توجیه کنند، در حالی که ایران هنوز هفتاد درصد از موشکهای بالستیک خود را سالم دارد.»
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