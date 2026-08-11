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وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

یک منبع دیپلماتیک گفت که سناتور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان برای گفت‌و‌گو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ساعاتی قبل عازم تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۸۶
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عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این منبع دیپلماتیک، به خبرنگار ایرنا در اسلام‌آباد تایید کرد که نقوی اسلام‌آباد را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرده است.

وزیر کشور پاکستان ماه گذشته میزبان اسکندر مومنی همتای ایرانی خود در اسلام‌آباد بود.

وی قرار است در جریان این سفر با مقام‌های کشورمان دیدار و درباره مسائل دوجانبه و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفت‌و‌گو کند.

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برچسب ها
عباس عراقچی دیپلماتیک اسلام آباد اسکندر مومنی
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