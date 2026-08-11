زلنسکی، روسیه را به استفاده از موشک‌های بالستیک کره شمالی متهم کرد و هشدار داد همکاری نظامی مسکو و پیونگ‌یانگ، تهدیدهای موشکی و امنیتی علیه اوکراین و منطقه را افزایش می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روسیه را به استفاده از موشک‌های بالستیک کره شمالی در حملات خود متهم کرد. اظهارات او در پی این مطرح شد که شب دیگری از حملات روسیه دست‌کم ۹ غیرنظامی را کشته و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرد.

شبکه سی‌بی‌اس گزارش داد: زلنسکی گفت که نیرو‌های روسی در حمله به شهر زاپوریژیا در جنوب شرق که به گفته مقامات محلی ۶ نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند، از موشک‌های بالستیک تامین‌شده توسط کره شمالی استفاده کردند.

زلنسکی شامگاه دوشنبه مدعی شد که روسیه موشک‌های بالستیک بیشتری از پیونگ‌یانگ دریافت کرده و آماده استقرار نیرو‌های بیشتری از کره شمالی است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سال ۲۰۲۴ یک توافق مشارکت راهبردی امضا کردند که در صورت مواجهه هر یک از دو کشور با تجاوز، کمک متقابل را تضمین می‌کرد. از آن پس، گزارش‌های مختلفی از درگیری نیرو‌های اوکراینی با نیرو‌های کره شمالی منتشر شده است.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از یک مقام اطلاعات نظامی گزارش داد که اولین یگان موشکی کره شمالی مجهز به ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ پرتابگر، همچنین ۹۰ تن از کارکنان نظامی این کشور آسیایی در تیپ ۱۱۲ موشکی در غرب روسیه مستقر شوند. این امر خطر حملات موشک‌های بالستیک به اوکراین را به‌ویژه با توجه به کمبود موشک‌های سامانه دفاع هوایی پاتریوت افزایش می‌دهد. زلنسکی کمبود موشک‌های پاتریوت را بزرگ‌ترین چالش دفاعی اوکراین توصیف کرده است، چراکه موشک‌های بالستیک شلیک‌شده از سمت روسیه تنها از این طریق قابل رهگیری هستند.

رئیس‌جمهور اوکراین هشدار داد که توانایی‌های موشکی کره شمالی با همکاری با روسیه در حال بهبود است. زلنسکی در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «هرچه حملات کره شمالی در اوکراین و اروپا بیشتر باشد، از موشک‌ها و سربازانشان بیشتر استفاده شود، نقایص و نقاط کور خود را بیشتر اصلاح کنند، خطر بعدی برای ژاپن، جمهوری کره، فیلیپین و سایر کشور‌های منطقه بیشتر خواهد بود.»

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در دسامبر ۲۰۲۴ تخمین زد که بیش از هزار سرباز کره شمالی در جنگ حضور داشته‌اند. اوکراین در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که برای اولین بار دو سرباز مجروح کره شمالی را اسیر کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در پیام خود در شبکه‌های اجتماعی گفت: «هر قدمی که روسیه برمی‌دارد -افزایش تولید موشک‌های بالستیک، واردات تجهیزات کره شمالی، آماده‌سازی برای سربازگیری و اعزام- همه اینها نشان می‌دهد که مسکو نه برای صلح، بلکه برای تشدید تنش آماده می‌شود.»