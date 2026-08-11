عکس: زلزله ۷.۴ ریشتری در کلمبیا؛ بیش از ۱۶۰ نفر جان باختند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر بامداد دوشنبه منطقه قهوه‌خیز غرب کلمبیا را لرزاند و دست‌کم ۱۶۴ کشته برجا گذاشت؛ همزمان با ادامه عملیات جست‌وجو برای نجات گرفتارشدگان از زیر آوار، مقام‌ها از افزایش احتمالی شمار قربانیان خبر داده‌اند و فروریختن یک بیمارستان در شهر کالی نیز روند درمان صدها بیمار را مختل کرده است.