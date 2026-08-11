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کد خبر: ۱۳۸۹۲۷۷
بازدید: ۳۰۱۰
نظرات: ۱

عکس: زلزله ۷.۴ ریشتری در کلمبیا؛ بیش از ۱۶۰ نفر جان باختند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر بامداد دوشنبه منطقه قهوه‌خیز غرب کلمبیا را لرزاند و دست‌کم ۱۶۴ کشته برجا گذاشت؛ همزمان با ادامه عملیات جست‌وجو برای نجات گرفتارشدگان از زیر آوار، مقام‌ها از افزایش احتمالی شمار قربانیان خبر داده‌اند و فروریختن یک بیمارستان در شهر کالی نیز روند درمان صدها بیمار را مختل کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زلزله کلمبیا
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
یک مهندس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۶
انشالله تلفات حداقل باشه آمین
پاسخ
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