تشدید بارش در شمال کشور تا آخر هفته

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار و رعد و برق در شمال کشور تا جمعه (۲۳ مرداد)، فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات تهران و البرز همچنین افزایش ارتفاع موج در آب‌های جنوب کشور هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار و رعد و برق در شمال کشور تا جمعه (۲۳ مرداد)، فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات تهران و البرز همچنین افزایش ارتفاع موج در آب‌های جنوب کشور هشدار داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت سه شنبه و چهارشنبه (۲۰ و ۲۱ مرداد) در ارتفاعات استان‌های مازندران، سمنان و گلستان و پنج شنبه (۲۲ مرداد) در ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه (۲۰ تا ۲۲ مرداد) وقوع رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شدید موقت در ارتفاعات استان‌های تهران و البرز پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفر‌های برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد دیگری آورده است: از اوایل وقت پنج‌شنبه تا اواخر وقت جمعه افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش ارتفاع امواج در محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در تنگه هرمز و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود.

غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی در این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

به توصیه سازمان هواشناسی احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین. اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی مد نظر قرار گیرد.

در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.