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کد خبر: ۱۳۸۹۲۷۲
بازدید: ۲۵۲۲

عکس: تفاهم وزرای بهداشت و خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ

مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری هم‌افزایی دیپلماسی سلامت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ صبح امروز، سه‌شنبه، با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در وزارت بهداشت برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزارت امورخارجه سید عباس عراقچی وزارت بهداشت تفاهم نامه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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