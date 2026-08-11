عکس: تفاهم وزرای بهداشت و خارجه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ
مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری همافزایی دیپلماسی سلامت برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ صبح امروز، سهشنبه، با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در وزارت بهداشت برگزار شد.
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