عکس: تفاهم وزرای بهداشت و خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ

مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری هم‌افزایی دیپلماسی سلامت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ صبح امروز، سه‌شنبه، با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در وزارت بهداشت برگزار شد.