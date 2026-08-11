قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار طی روز‌های اخیر به زیر ۱۹۰ هزارتومانی کاهش پیدا کرد. پیش بینی می‌شود که این روند اصلاحی بهم مروز کم رنگ‌تر شده و قیمت دلار در همین محدوده ۱۸۰ الی ۱۹۰ هزارتومانی تثبیت شود.

قیمت دلار امروز

تا لحظه بدین لحظه قیمت دلار امروز به حدود ۱,۸۷۵,۹۰۰ ریال رسیده که نسبت به روز قبل ۱.۰۷ درصد تغییر داشته است.

قیمت حواله دلار امروز

در بازار رسمی نیز، قیمت حواله دلار امروز حدود ۱,۵۳۷,۴۸۷ ریال معامله شد. حواله دلار، روشی سریع برای انتقال وجه ارزی بین کشورهاست که با عبور از محدودیت‌های بانکی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای کاربران فراهم می‌کند.

قیمت تتر امروز به تومان

همچنین، قیمت تتر (USDT) که به‌عنوان جایگزین دلاری در بازار رمزارز شناخته می‌شود، امروز در بازار ایران حدود ۱۸۸,۱۳۵ تومان و با ۱.۱۸ درصد تغییر معامله شد. این قیمت وابسته به نرخ لحظه‌ای دلار در بازار آزاد و کارمزد صرافی‌هاست.