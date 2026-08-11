گزارشها از حمله به یک کشتی دیگر در بابالمندب
منابع خبری ظهر امروز (سهشنبه) از حمله به یک کشتی دیگر در تنگه باب المندب خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۶۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع محلی از وقوع حملهای جدید در تنگه بابالمندب خبر دادند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، یک کشتی دیگر در حالی که برای امدادرسانی و نجات خدمه کشتی آسیبدیده در بابالمندب تلاش میکرد، هدف قرار گرفته است.
جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، عامل حمله، نوع سلاح بهکاررفته و میزان خسارت یا تلفات احتمالی این حادثه تاکنون منتشر نشده است.
این حادثه در حالی گزارش میشود که منابع خبری صبح امروز از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در منطقه بابالمندب و وارد شدن تلفات به خدمه آن خبر داده بودند.
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