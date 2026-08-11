عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از جهش قیمت برخی کالاها و مواد اولیه گفت: ورود بعضی کالاها و مواد اولیه به بورس کالا، در شرایط فعلی به افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها منجر شده و زمینه‌ساز یکی از کم‌سابقه‌ترین موج‌های گرانی سال‌های اخیر شده است.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار تورمی بر خانوارها، اظهار کرد: در مجلس و در گفت‌وگوهای ویژه با دولت، به‌خصوص در زمان مطرح شدن موضوع کالابرگ، تأکید ما این بود که اگر ارزش ارز افزایش پیدا کند و تورم با سرعت بیشتری پیش برود، دهک‌های پایین جامعه حتما باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: قطعا مبلغی که امروز برای یک خانواده سه‌نفره، سه میلیون تومان، در نظر گرفته شده، با شرایط موجود کافی نیست و تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاب می‌کند دولت میزان حمایت از خانوارها را متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

محبی نجم‌آبادی با اشاره به شرایط درآمدی کشور گفت: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت منابع نفتی است. بر اساس گزارشی که در اختیار داریم، در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۴۵ درصد از منابع نفتی محقق شده بود، در حالی که امسال و در شرایط سخت جنگی، حدود ۸۵ درصد منابع نفتی محقق شده است. البته کشور در چهار ماه نخست امسال شرایط بسیار دشواری داشته و دولت نیز توجه ویژه‌ای به حوزه‌های نظامی داشته و کمک‌های خوبی در این زمینه انجام داده است.

تورم نوعی مالیات از طبقات پایین جامعه به نفع طبقات ثروتمند است

تورم نوعی مالیات از طبقات پایین جامعه به نفع طبقات ثروتمند است؛ چراکه در شرایط تورمی، طبقه ثروتمند جامعه معمولاً به اندازه طبقات پایین و متوسط دچار خسارت و فشار نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با وجود شرایط خاص فعلی، ایران کشور پرظرفیتی است و اساساً وظیفه حاکمیت این است که در شرایط تورمی از طبقات ضعیف و متوسط حمایت کند. تعبیر درستی وجود دارد که تورم نوعی مالیات از طبقات پایین جامعه به نفع طبقات ثروتمند است؛ چراکه در شرایط تورمی، طبقه ثروتمند جامعه معمولاً به اندازه طبقات پایین و متوسط دچار خسارت و فشار نمی‌شود.

وی تصریح کرد: طبقه متوسط، کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر طی سال‌های گذشته با افزایش حقوق‌های حداقلی، عمدتاً در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد، در شرایط سختی قرار گرفته‌اند و امروز فشار تورمی بر این گروه‌ها بیشتر احساس می‌شود. بنابراین دولت باید برای حمایت از این اقشار برنامه جدی داشته باشد.

محبی نجم‌آبادی درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حمایت‌های معیشتی گفت: تلاش برای فروش نفت ادامه خواهد داشت و در این زمینه کریدورهای جدید و شیوه‌های جدیدی ایجاد شده است. از سوی دیگر، برخی منابعی که در شرایط عادی برای حوزه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کرد نیز در شرایط جنگی می‌تواند به گونه‌ای مدیریت شود که آثار آن در سفره مردم و معیشت خانوارها دیده شود.

وی افزود: این مطالبه عمومی مردم و همچنین درخواست مجلس است و رئیس‌جمهور نیز باید این موضوع را به‌ صورت جدی پیگیری کند. مردم انتظار دارند در شرایط افزایش قیمت‌ها، دولت برای کاهش فشار معیشتی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اقدامات مؤثری انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت برخی کالاها و مواد اولیه گفت: یکی از نقدهای جدی ما این است که برخی از گرانی‌ها می‌توانست با مدیریت بهتر کنترل شود. ما معتقدیم وزارت صمت در مواردی که برخی کالاها، مواد اولیه و کالاهای خاص را وارد بورس کالا کرد، ضرباتی به بازار وارد شد.

دولت می‌توانست جلوی گرانی ها را بگیرد

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، افزایش قیمت کالاها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رسیده است و همین موضوع زمینه را برای شکل‌گیری یک تورم کم‌نظیر در سال‌های گذشته فراهم کرده است. قطعاً دولت با مدیریت بهتر می‌توانست و حتی در شرایط فعلی نیز می‌تواند برای کنترل این وضعیت اقدام کند.

وی تأکید کرد: کشور ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد. وجود حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت در کشورهای پیرامونی، مرزهای خاکی با کشورهای بزرگ و ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه، فرصت‌هایی ایجاد کرده که اگر کشور به شکل صحیح مدیریت شود، می‌توان از آنها برای کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کرد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها باید به عنوان یک اصل در دستور کار قرار گیرد

محبی نجم‌آبادی گفت: خنثی‌سازی تحریم‌ها باید به عنوان یک اصل اساسی و برنامه راهبردی در دستور کار قرار گیرد. اگر ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای کشور به‌درستی فعال شود و مدیریت اقتصادی نیز متناسب با شرایط باشد، جمهوری اسلامی ایران تسلیم شرایط فعلی که دشمن ایجاد کرده نخواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: با وجود همه فشارها و مشکلات اقتصادی، ایران کشور ظرفیت‌هاست و می‌توان با مدیریت صحیح، حمایت از مردم و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی، از این شرایط عبور کرد. به فضل الهی، دشمن در مقابل ملت بزرگ ایران شکست خواهد خورد.