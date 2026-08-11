نبض خبر
لحظات پریدن جلوی خودرو برای گرفتن دیه
لحظات پریدن جلوی خودرو برای گرفتن دیه که دوربینهای شهری ثبت کردند را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر پریدن جلوی خودرو خودزنی برای دیه ویدیو
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
مبارک است . این پیشرفت ها به همین اسونی به دست نیامده مسئولین کلی زحمت کشیدن تا به اینجا رسیدیم
ببین یک انسان که دفع خطر احتمالی، از واکنش های بالذات و طبیعی مغزشه، به کجا باید برسه که برای پول چنین کاری بکنه!
اینگونه افراد در هر شرایطی کارشون همینه ربطی به اوضاع موجود داره ولی نه صد در صد