لحظات پریدن جلوی خودرو برای گرفتن دیه

شهردار شهر کالی کلمبیا که در اثر زلزله 7.4 ریشتری به شدت آسیب دیده است،...

تصاویری از لحظات حمله واگردهای رژیم آمریکا به اداره پست آذرشهر در 19...

آسمان تماشایی ژاپن، همزمان با برخورد رعد و برق و آتش‌بازی در جشنواره...