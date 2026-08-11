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کد خبر:۱۳۸۹۲۴۷
کد خبر:۱۳۸۹۲۴۷
2716 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

لحظات پریدن جلوی خودرو برای گرفتن دیه

لحظات پریدن جلوی خودرو برای گرفتن دیه که دوربین‌های شهری ثبت کردند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر پریدن جلوی خودرو خودزنی برای دیه ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
20
پاسخ
مبارک است . این پیشرفت ها به همین اسونی به دست نیامده مسئولین کلی زحمت کشیدن تا به اینجا رسیدیم
میرمهنا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
14
پاسخ
ببین یک انسان که دفع خطر احتمالی، از واکنش های بالذات و طبیعی مغزشه، به کجا باید برسه که برای پول چنین کاری بکنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
15
پاسخ
قانون مشکل داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
12
1
پاسخ
اینو دیگه کجامون بگذاریم ! البته خوب میکنند ! بیمه ها حقشونه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
اینگونه افراد در هر شرایطی کارشون همینه ربطی به اوضاع موجود داره ولی نه صد در صد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
3
پاسخ
موضوع جدیدی نیست . یکبار برای من هم اتفاق افتاد . زنی با نوزادش روی جدول وسط بلوار نشسته بود تا اومدم از کنارشون عبور کنم با بچه پرید جلوی ماشین . خدا کمکم کرد خداروشکر ترمز ماشین که همون صبحش لنت عوض کردم در جا ماشینو نگه داشت و به هدفش نرسید . ۰
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