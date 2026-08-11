تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ‌ توسط وزیر امور خارجه وزیر بهداشت به امضا رسید.





به گزارش تابناک؛ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ‌ توسط سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به امضا رسید.

در این جلسه ظفرقندی، وزیر بهداشت اعلام کرد: دستاوردهای تفاهمنامه با آمریکای متخاصم، بسیار بزرگ و کم‌نظیر است!