تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه
تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ توسط وزیر امور خارجه وزیر بهداشت به امضا رسید.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ توسط سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به امضا رسید.
در این جلسه ظفرقندی، وزیر بهداشت اعلام کرد: دستاوردهای تفاهمنامه با آمریکای متخاصم، بسیار بزرگ و کمنظیر است!
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