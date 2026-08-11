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تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه

تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ‌ توسط وزیر امور خارجه وزیر بهداشت به امضا رسید.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۶
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442 بازدید
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عراقچی



به گزارش تابناک؛ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ‌ توسط سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به امضا رسید.

در این جلسه ظفرقندی، وزیر بهداشت اعلام کرد: دستاوردهای تفاهمنامه با آمریکای متخاصم،  بسیار بزرگ و کم‌نظیر است!

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عباس عراقچی ظفرقندی تفاهم آمریکا بازسازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
بهتر نبود وزارت بهداشت یک قرارداد با یک بنا و معمار جهت بازسازی اماکن تخریب شده می بست. چه ربطی به وزارت خارجه دارد تفاهم‌ نامه همکاری با وزارت خارجه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده. کاش بیشتر توضیح میدادین
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