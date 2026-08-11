وزیر ارتباطات با انتقاد از نگاه‌هایی که اینترنت را تنها نیاز بخش محدودی از جامعه می‌دانند، تأکید کرد که دسترسی به اینترنت دیگر یک نیاز لوکس یا محدود به دانشگاهیان و پژوهشگران نیست، بلکه به بخشی از زندگی روزمره همه اقشار جامعه تبدیل شده است.

به گزارش تابناک، سیدستار هاشمی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه، حوادث سال گذشته و روند بازگشت اینترنت به شرایط عادی، گفت: جریانی اندک اما پرهیاهو وجود دارد که معتقد است اینترنت برای ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت کشور کافی است. اینترنت باید به‌صورت برابر در اختیار آحاد مردم قرار گیرد و نمی‌توان دسترسی به آن را طبقاتی کرد.

وزیر ارتباطات دوگانه‌سازی میان «اینترنت» و «شبکه ملی اطلاعات» را نادرست دانست و گفت: این رویکرد نه‌تنها به شبکه ملی اطلاعات آسیب می‌زند بلکه موجب تشویش افکار عمومی می‌شود. شبکه ملی اطلاعات باید در فضایی اقتصادی و رقابتی توسعه پیدا کند و خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد.

هاشمی انحصار را یکی از عوامل اصلی افت کیفیت دانست و با اشاره به تجربه حوزه‌هایی مانند خودرو و فناوری گفت: وقتی رقابت از بین برود، انگیزه تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت نیز کاهش پیدا می‌کند. وزارت ارتباطات مسیر ایجاد انحصار را دنبال نخواهد کرد و تقویت زیرساخت‌های شبکه در لایه‌های هسته، دسترسی و درگاه‌های بین‌المللی را در دستور کار دارد.

وزیر ارتباطات توسعه هوش مصنوعی را نیز بدون اینترنت پایدار و ارتباطات جهانی ناممکن دانست و تصریح کرد: قطع دسترسی به اینترنت عملاً به معنای خداحافظی با توسعه این حوزه است.

هاشمی خواستار شفافیت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی شد و تأکید کرد: اختیارات قانونی دولت نباید به نهاد‌های دیگر واگذار شود. تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و بدون پاسخ‌گویی عمومی نامطلوب است. شفافیت باید یکی از ارکان اصلی حکمرانی فناوری باشد.

وی در نهایت با تأکید بر اهمیت حضور فعال ایران در فضای مجازی، گفت: به جای رها کردن سکو‌های خارجی باید در آنها حضور مؤثر داشت و با تولید محتوای مناسب، جریان‌سازی کرد. فضای مجازی صرفاً تهدید نیست؛ می‌تواند بستری برای اثرگذاری، تولید محتوا و حضور بین‌المللی ایران باشد.