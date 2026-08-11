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واکنش وزیر ارتباطات به دوگانه‌سازی اینترنت!

وزیر ارتباطات با انتقاد از نگاه‌هایی که اینترنت را تنها نیاز بخش محدودی از جامعه می‌دانند، تأکید کرد که دسترسی به اینترنت دیگر یک نیاز لوکس یا محدود به دانشگاهیان و پژوهشگران نیست، بلکه به بخشی از زندگی روزمره همه اقشار جامعه تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۴
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826 بازدید
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واکنش وزیر ارتباطات به دوگانه‌سازی اینترنت!
به گزارش تابناک، سیدستار هاشمی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه، حوادث سال گذشته و روند بازگشت اینترنت به شرایط عادی، گفت: جریانی اندک اما پرهیاهو وجود دارد که معتقد است اینترنت برای ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت کشور کافی است. اینترنت باید به‌صورت برابر در اختیار آحاد مردم قرار گیرد و نمی‌توان دسترسی به آن را طبقاتی کرد.
 
وزیر ارتباطات دوگانه‌سازی میان «اینترنت» و «شبکه ملی اطلاعات» را نادرست دانست و گفت: این رویکرد نه‌تنها به شبکه ملی اطلاعات آسیب می‌زند بلکه موجب تشویش افکار عمومی می‌شود. شبکه ملی اطلاعات باید در فضایی اقتصادی و رقابتی توسعه پیدا کند و خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد.
 
هاشمی انحصار را یکی از عوامل اصلی افت کیفیت دانست و با اشاره به تجربه حوزه‌هایی مانند خودرو و فناوری گفت: وقتی رقابت از بین برود، انگیزه تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت نیز کاهش پیدا می‌کند.  وزارت ارتباطات مسیر ایجاد انحصار را دنبال نخواهد کرد و تقویت زیرساخت‌های شبکه در لایه‌های هسته، دسترسی و درگاه‌های بین‌المللی را در دستور کار دارد.
 
وزیر ارتباطات توسعه هوش مصنوعی را نیز بدون اینترنت پایدار و ارتباطات جهانی ناممکن دانست و تصریح کرد: قطع دسترسی به اینترنت عملاً به معنای خداحافظی با توسعه این حوزه است.
 
هاشمی خواستار شفافیت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی شد و تأکید کرد: اختیارات قانونی دولت نباید به نهاد‌های دیگر واگذار شود. تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و بدون پاسخ‌گویی عمومی نامطلوب است. شفافیت باید یکی از ارکان اصلی حکمرانی فناوری باشد.
 
وی در نهایت با تأکید بر اهمیت حضور فعال ایران در فضای مجازی، گفت: به جای رها کردن سکو‌های خارجی باید در آنها حضور مؤثر داشت و با تولید محتوای مناسب، جریان‌سازی کرد. فضای مجازی صرفاً تهدید نیست؛ می‌تواند بستری برای اثرگذاری، تولید محتوا و حضور بین‌المللی ایران باشد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
این عده ی معدود ولی پر هیاهو باید از صحنه ی تصمیم گیری کشور حذف شوند
یا اینکه تعدیل شوند
ماشالله خان
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
جناب وزیر دولت پزشکیان
برق از نون شب هم واجبتر است چون اگه برق نباشه آب هم نداری ، رفاه نداری ، آرامش نداری ، هیچی نداری
اما اینترنت نه نان است نه آب ، نه رفاه هست نه آرامش، نه درمان هست نه کشاورزی نه کارگاه تولیدی هست نه کسب و کار بازاری
حداقل ۱۰ هزارمگاوات برق کشور توسط ماینرهای رمز ارز ( قانونی و غیرقانونی ) بلعیده میشوند
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ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
جناب ماشالله خان اینترنت الان برای اکثریت هم آب است هم نان هم رفاه هست هم کسب و کار و.. این که شما استفاده نمیکنید دلیل بر این نیست که برای بقیه نیاز نیست.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
آفرین به شما کشف کردید که امروزه اینترنت به یک نیاز روزمره زندگی مردم تبدیل شده این خیلی پیشرفت رو بجلوست خب حالا که این ضرورت کشف شده لطف کنید پاتونو از رو سیمش بردارید ! کیفیت اینترنت خانگی بشدت پائین است قطعی دارد سرعت پائین است گاهی سایتهای داخلی را هم بزحمت باز میکند دامنه دات کام مشکل دارد پشتیبانی هم زنگ میزنیم خیلی رسمی و با کلاس میگویند صبر کنید بر طرف میشود !! شما بابت اینترنت 16 مگابیت پول گرفتید اینترنت داغون تحویل میدهید بعد شعار ضرورت و نیاز به اینترنت میدهید ؟؟
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ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
درسته ولی مشکل و دستور از بالاست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
به وضعیت مخابرات و هزینه های اضافه قبض تلفن ثابت رسیدگی کنید که به خاطر هیچ بابد هزینه پرداخت کنیم
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