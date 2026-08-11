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واکنش رجایی به اظهارات جنجالی کوثری درباره جلسه ۹ اسفند

رجایی با رد این روایت، پرسشی جنجالی مطرح کرد و گفت اگر تشکیل آن جلسه به اصرار علی شمخانی بوده، پس هفت جلسه دیگر که همان روز برگزار شد، با اصرار چه کسی تشکیل شده بود؟
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۳
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رجایی

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ اظهارات اخیر سردار محمداسماعیل کوثری درباره جلسه‌ای که پیش از حمله به بیت رهبری برگزار شده بود، واکنش غلامعلی رجایی را در پی داشت. رجایی با رد این روایت، پرسشی جنجالی مطرح کرد و گفت اگر تشکیل آن جلسه به اصرار علی شمخانی بوده، پس هفت جلسه دیگر که همان روز برگزار شد، با اصرار چه کسی تشکیل شده بود؟

غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: رجایی با انتقاد از بیان جزئیات امنیتی تأییدنشده درباره نحوه شهادت علی شمخانی، گفت این شهید از برجسته‌ترین چهره‌های امنیتی بود و ضرورتی ندارد افرادی که اطلاعاتی درباره وقایع جنگ دارند، جزئیات آن را مطرح کنند؛ چراکه بسیاری از این مطالب دقیق نیست.

وی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اصرار شمخانی بر تشکیل جلسه در روز ۹ اسفند، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، در همان روز هفت جلسه دیگر نیز در بیت رهبری برگزار شده که ارتباطی با آقای شمخانی نداشته است.

رجایی تأکید کرد: حضور رهبر انقلاب در محل کارشان نیز ارتباطی با دعوت شمخانی نداشته و نمی‌توان چنین موضوعاتی را به تشکیل جلسه از سوی دبیر وقت شورای دفاع نسبت داد. وی با اشاره به شیوه مدیریتی شمخانی افزود که وی تنها با مسئولان اصلی کار می‌کرد و حتی ارسال نامه از سوی معاونان دستگاه‌ها را نمی‌پذیرفت.

رجایی، مبهم‌گویی درباره نحوه شهادت شمخانی را موجب دامن‌زدن به شایعات دانست و گفت خانواده شهید نیز از برخی مصاحبه‌ها گلایه‌مند هستند.

وی هشدار داد: بیان جزئیاتی مانند حضور برخی مسئولان در تونل‌ها می‌تواند اطلاعاتی غیرضروری در اختیار دشمن قرار دهد و با توجه به احتمال درگیری دوباره با آمریکا و اسرائیل، ضرورتی برای طرح چنین مطالبی وجود ندارد.

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رجایی کوثری شمخانی شهادت بیت رهبری
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