صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جزئیات حمله به یک کشتی عربستان در باب‌المندب

منابع غیررسمی از حمله به یک کشتی عربستان در باب‌‌المندب خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۳۵
| |
1039 بازدید
انفجار کشتی



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع محلی از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری سعودی در تنگه باب‌المندب خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این کشتی از سوی نیروهای ارتش یمن هدف حمله قرار گرفته و در پی اصابت یک موشک، شماری از خدمه آن کشته یا زخمی شده‌اند.

گزارش‌های منتشرشده از کشته شدن سه نفر از خدمه کشتی حکایت دارد. همچنین برخی منابع اعلام کرده‌اند که دو تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی در میان کشته‌شدگان احتمالی این حادثه هستند.

جزئیات بیشتری درباره نام کشتی، میزان خسارت وارده و وضعیت سایر خدمه منتشر نشده و اطلاعات مربوط به تلفات نیز در حال حاضر در حد گزارش‌های اولیه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی عربستان باب المندب
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش‌ها از حمله به یک کشتی دیگر در باب‌المندب
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۷۵ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۸ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۱ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005pP1
tabnak.ir/005pP1