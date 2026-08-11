عکس: طوفان دلفین؛ چین را درنوردید
طوفان دلفین که بهعنوان قدرتمندترین طوفان سال جاری چین شناخته میشود، با بارشهای سیلآسا و وزش بادهای شدید شرق این کشور را درنوردید و با جاریشدن سیلاب، اختلال گسترده در حملونقل و تخلیه بیش از یک میلیون نفر، خسارت و اختلالهای گستردهای بر جای گذاشت.
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برچسبها:طوفان چین حوادث طبیعی عکس بین الملل
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