عکس: طوفان دلفین؛ چین را درنوردید

طوفان دلفین که به‌عنوان قدرتمندترین طوفان سال جاری چین شناخته می‌شود، با بارش‌های سیل‌آسا و وزش بادهای شدید شرق این کشور را درنوردید و با جاری‌شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل‌ونقل و تخلیه بیش از یک میلیون نفر، خسارت و اختلال‌های گسترده‌ای بر جای گذاشت.