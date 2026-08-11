صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۹۲۳۰
بازدید: ۱۷۷۹

عکس: طوفان دلفین؛ چین را درنوردید

طوفان دلفین که به‌عنوان قدرتمندترین طوفان سال جاری چین شناخته می‌شود، با بارش‌های سیل‌آسا و وزش بادهای شدید شرق این کشور را درنوردید و با جاری‌شدن سیلاب، اختلال گسترده در حمل‌ونقل و تخلیه بیش از یک میلیون نفر، خسارت و اختلال‌های گسترده‌ای بر جای گذاشت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
طوفان چین حوادث طبیعی عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha