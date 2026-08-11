نتانیاهو صدای کوشنر را هم درآورد

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و یکی از اعضای هیئت اجرایی غزه، با تشدید اختلافات بر سر طرح غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را به دلیل نحوه مدیریت‌اش در مورد نقشه راه غزه مورد انتقاد قرار داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی، به نقل از منابع آگاه از این مذاکرات، اعلام کرد که جارد کوشنر، داماد ترامپ و نتانیاهو در روز‌های اخیر چندین گفتگوی پرتنش در مورد چگونگی پیشبرد طرح غزه داشته‌اند.

کوشنر، نتانیاهو را به دلیل مخالفتش با گام‌های تحت نقشه راه به چالش کشیده و استدلال کرده است که این ابتکار عمل حول محور تمایل شخصی نخست‌وزیر اسرائیل برای جایگزینی برای کنترل مداوم اسرائیل بر غزه شکل گرفته است.

بنا به گزارش‌ها، کوشنر نتانیاهو را متهم به مانع‌تراشی در مسیر اجرای این طرح کرده است.

نتانیاهو این انتقاد را رد و تأکید کرد که هرگونه ترتیبات جدید حکومتی در غزه باید تنها پس از خلع سلاح حماس و غیرنظامی شدن کامل این منطقه محصور، صورت گیرد. به گزارش این شبکه، او همچنین با مفادی که غزه را تحت قانون فلسطین قرار می‌دهد، مخالفت کرد و ادعا کرد که این اقدام به منزله تأسیس یک کشور فلسطینی خواهد بود.

این تبادل نظر‌های گزارش شده در بحبوحه اختلافات گسترده‌تر بر سر اجرای نقشه راه غزه مورد حمایت ایالات متحده صورت گرفت. نتانیاهو روز یکشنبه سند ۱۵ ماده‌ای ارائه شده توسط هیئت صلح را رد و تأکید کرد که نیرو‌های اسرائیلی قبل از خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب‌نشینی نخواهند کرد.

کانال ۱۴ گفت که تنش‌ها با کوشنر، همراه با فشار از درون دولت نتانیاهو، در رد این سند توسط او نقش داشته است.

ارتش صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در حمله‌ای وحشیانه به غزه، بیش از ۷۳۰۰۰ نفر را شهید و بیش از ۱۷۴۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است. با وجود آتش‌بس که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به عنوان بخشی از مرحله اول طرح ترامپ برای غزه به اجرا درآمد، اسرائیل به حملات روزانه خود ادامه داده است.

مرحله دوم طرح ترامپ، انتقال اداره غزه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی، استقرار یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی و قرار دادن سلاح‌ها تحت مسئولیت کمیته ملی اداره غزه تحت نظارت بین‌المللی را در کنار عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل و تلاش‌های بازسازی در نظر دارد. حماس تعهد خود را به نقشه راهی که با میانجیگران و هیئت صلح برای تکمیل مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه توافق شده بود، مجدداً تأیید کرد.