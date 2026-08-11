عکس: متن و حاشیه مراسم تشییع همسر آیت الله موسوی بجنوردی
مراسم تشییع و تدفین مرحومه نساءالسادات آل یاسین، همسر مرحوم آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی (ره) روز دوشنبه بعد از ظهر در حرم مطهر امام خمینی (س) برگزار شد. نماز بر پیکر مرحومه به امامت آیتالله سید حسن خمینی اقامه و پیکر ایشان در حرم مطهر به خاک سپرده شد.
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