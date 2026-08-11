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کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۷
بازدید: ۳۸۵۵

عکس: متن و حاشیه مراسم تشییع همسر آیت الله موسوی بجنوردی

مراسم تشییع و تدفین مرحومه نساءالسادات آل یاسین، همسر مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی (ره) روز دوشنبه بعد از ظهر در حرم مطهر امام خمینی (س) برگزار شد. نماز بر پیکر مرحومه به امامت آیت‌الله سید حسن خمینی اقامه و پیکر ایشان در حرم مطهر به خاک سپرده شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری حرم مطهر امام خمینی (س) سید محمد موسوی بجنوردی (ره)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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