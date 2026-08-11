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کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۵
بازدید: ۲۲۹۰

عکس: آمازون؛ قربانیِ سمّ پنهان

در دل آمازون، جایی که رودخانه و ماهی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی جوامع بومی و رودخانه‌نشین است، آلودگی جیوه به تهدیدی پنهان تبدیل شده است؛ آلودگی‌ای که عمدتاً با فعالیت‌های معدن‌کاری طلا پیوند دارد و می‌تواند از آب و زنجیره غذایی به بدن انسان راه یابد.

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برچسب‌ها:
آمازون رود آمازون طبیعت عکس طبیعت عکس مستند آلودگی محیط
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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