عکس: آمازون؛ قربانیِ سمّ پنهان

در دل آمازون، جایی که رودخانه و ماهی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی جوامع بومی و رودخانه‌نشین است، آلودگی جیوه به تهدیدی پنهان تبدیل شده است؛ آلودگی‌ای که عمدتاً با فعالیت‌های معدن‌کاری طلا پیوند دارد و می‌تواند از آب و زنجیره غذایی به بدن انسان راه یابد.