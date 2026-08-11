سرنوشت نامعلوم نوزادی که به سرپرستی داده شد
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ زوج جوان که چند ماه قبل نوزادشان را به خانوادهای سپرده بودند وقتی پشیمان شده و برای پس گرفتن نوزاد به سراغ آن خانواده رفتند، متوجه شدند به نقطه نامعلومی نقلمکان کردهاند.
چند روز قبل زوج جوانی به یک کلانتری در غرب تهران رفته و خواهان پیدا کردن فرزندشان شدند. زن جوان به افسر نگهبان گفت: «دو سال قبل ازدواج کردم و ناخواسته باردار شدم، وقتی پسرم به دنیا آمد از آنجا که وضع مالیمان بسیار بد بود و توانایی تأمین هزینههای بچه را نداشتیم و نمیتوانستیم بهخوبی از او نگهداری کنیم بچه بیمار و رنجور شده بود. در این میان یکی از همسایههایم به نام مینا پیشنهاد داد برای نجات بچه از این وضعیت او را به یک خانواده دیگر بسپاریم. بعد هم گفت، یک نفر را میشناسم که وضع مالی خوبی دارد و خودشان بچهدار نمیشوند. میتوانی بچهات را به آنها بدهی و حتی برای این کار پول هم بگیری. اما من که فقط میخواستم شرایط و آینده بچهام بهتر باشد قبول کردم بچه را به آن خانواده بدهم و در ازای این کار هیچ پولی هم دریافت نکردم.»
زن جوان ادامه داد: «بعد از اینکه پسر ۴ ماههام را به آن خانواده دادم، شرط کردم که هر چند وقت یکبار به دیدنش بروم، اما چند روز قبل وقتی برای دیدن پسرم به خانه آنها رفتم متوجه شدم مخفیانه و بدون اینکه به من حرفی بزنند محل زندگیشان را تغییر داده و تلفنهایشان را هم خاموش کردهاند. حالا هم برای شکایت آمدهام، چون پشیمان شدهایم و من و همسرم میخواهیم پسرمان را پس بگیریم، من بدون بچهام نمیتوانم زندگی کنم. اما از آنها هیچ آدرسی نداریم که بتوانیم بچهمان را بگیریم و از شما میخواهیم او را پیدا کنید.»
با شکایت زوج جوان، پروندهای به دستور بازپرس احسان شکیبنژاد برای تحقیقات و یافتن نوزاد تشکیل شد. در اولین گام کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و زن رابط را شناسایی و دستگیر کردند. مینا در تحقیقات اعتراف کرد از سرنوشت و محل زندگی آن خانواده بیاطلاع است.
او گفت: «من برای کمک به این زوج و فرزندشان و برای رضای خدا این کار را انجام دادم. یکبار که به آرایشگاه رفته بودم زن آرایشگر برایم تعریف کرد که خواهرش وضع مالی خوبی دارد، اما بچهدار نمیشود. برای گرفتن بچه از بهزیستی هم اقدام کرده، اما تا به حال موفق نشده است. با شنیدن صحبتهای زن آرایشگر به مادر بچه پیشنهاد دادم پسرش را به آن خانواده بدهد و در ازای بچه پول خوبی هم بگیرد. اما او گفت پول نمیخواهد و تنها چیزی که برایش مهم است آینده بچهاش است به همین خاطر قبول کرد نوزادش را به آنها بدهد، اما بعد از آن انگار نظرش تغییر کرد، چون مدام پیش من میآمد و از من اخاذی میکرد من چندبار به او پول دادم، اما آخرین بار دیگر خسته شدم و گفتم پولی به تو نمیدهم او هم از من شکایت کرد در صورتیکه من از آن خانواده اطلاعی ندارم.»
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات برای یافتن کودک ادامه دارد.
امان از فقر
امان از روزگار
امان از بی کسی.
امان و افسوس که یک مادر بخواد بخاطر شرایط اقتصادی جگرگوشه ش رو از دست بده.
بخدا جای این مادر توی بهشت هست که خواسته به فکر آینده بچه ش بوده.
دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید