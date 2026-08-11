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ادامه خروج هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از بن‌گوریون

یک رسانه عبری از کاهش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون در مرکز اراضی اشغالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۱
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هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که شمار هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون در مرکز اراضی اشغالی کاهش یافته و به سطح دوره آتش‌بس نزدیک شده است؛ در آن زمان حدود ۲۰ فروند هواپیما از این نوع در فرودگاه مستقر بودند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد آمریکایی‌ها همچنان در حال کاهش تعداد هواپیما‌های سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون در منطقه تل‌آویو هستند.

این شبکه عبری بدون اشاره به تعداد هواپیما‌ها در اوج تنش، افزود: «تعداد هواپیما‌های سوخت‌رسان به تعداد دوره آتش‌بس نزدیک شده است؛ دوره‌ای که در فرودگاه تنها حدود ۲۰ فروند هواپیما از این نوع وجود داشت.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طی روز‌های اخیر گزارش‌ها درباره نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به توافقی درباره مسائل مورد اختلاف، به‌ویژه کشتیرانی در تنگه راهبردی هرمز که برای تأمین انرژی و تجارت اهمیت دارد، افزایش یافته است.

از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه گذشته، هواپیما‌های آمریکایی برای سوخت‌گیری در فرودگاه بن‌گوریون توقف داشته‌اند.

شبکه مذکور روز یکشنبه خبر داده بود که نیروی هوایی آمریکا در سایه تحولات امنیتی، خروج برخی از هواپیما‌های سوخت‌رسان خود را که در فرودگاه بن‌گوریون متوقف بودند، آغاز کرده است.

این شبکه اشاره کرد که این اقدام پس از آن صورت گرفت که مری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، بر مسئولان امنیتی فشار آورد تا هواپیما‌های سوخت‌رسان را خارج کنند تا فعالیت عادی فرودگاه در روز‌های اوج سفر حفظ شود.

بر اساس گزارش این شبکه، انتظار می‌رود بیش از ۲.۶ میلیون مسافر در ماه اوت از این فرودگاه عبور کنند؛ به‌طور میانگین حدود ۱۰۰ هزار مسافر در روز، در دوره‌ای که از آن به‌عنوان شلوغ‌ترین دوره از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یاد شده است؛ زیرا ماه اوت برای شمار زیادی از اسرائیلی‌ها ماه تعطیلات است.

واشنگتن یا تل‌آویو تاکنون واکنش فوری به گزارش این شبکه نشان نداده‌اند.

پیش از این نیز در اسرائیل درباره تأثیر منفی توقف هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی بر فعالیت هواپیما‌های غیرنظامی در فرودگاه بن‌گوریون بحث و اختلاف‌نظر‌هایی مطرح شده بود.

در ۱۴ ژوئیه گذشته، رژیم صهیونیستی پس از آنکه تعداد هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی در بن‌گوریون به ۳۳ فروند رسید، از فرود هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی اضافی در این فرودگاه جلوگیری کرد. رگو در آن زمان گفت که این هواپیما‌ها فضا‌های مربوط به هواپیما‌های غیرنظامی را اشغال می‌کنند.

در همان روز، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، با این تصمیم مخالفت کرد؛ تصمیمی که اسرائیل در ۱۵ همان ماه و در پی اعتراض آمریکا از آن عقب‌نشینی کرد.

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سوخت رسان آمریکا بن گوریون
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