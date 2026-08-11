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اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در دستور کار دولت

طرح جدید اصلاح نظام قیمتی انرژی امروز در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن، سهمیه انرژی به افراد اختصاص می‌یابد و مصرف مازاد از طریق بازار و با قیمت کشف‌شده تأمین خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۰
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1777 بازدید
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۱۲
سقاب اصفهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح سازمان بهینه‌سازی برای اصلاح نظام قیمتی انرژی شامل بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی ساعت ۹ صبح امروز در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌شود. پیش‌تر رئیس سازمان بهینه‌سازی اسماعیل سقاب اصفهانی گفته بود که دولت قصد گران کردن بنزنین را ندارد. طبق این طرح سهمیه مشخصی از انرژی به هر فرد اختصاص یافته و هر نفر باید مازاد نیاز خود را در بازار و ب قیمت کشف شده آزاد خریداری کند.

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سقاب اصفهانی انرژی بنزین گازوئیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
14
پاسخ
قصد گران کردن ندارد..اما گران میکند
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
12
پاسخ
دولت عاجز از کنترول انرژی یک کلام بگو بنزین شد 10000 تومان خلاص این همه دب دبه و کب کبه لازم ندارد
110
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
9
پاسخ
اینم تیر خلاص دولت به ملت اب و برق و گاز و دارو و.......که سرسام اور شده مگه چیزی مونده که گرون نشده باشه اینم روش واقعا مردن دیگه حکم عروسی رو داره....حالا خداوکیلی این نظرات ماهم تاثیری داره فقط اعصاب آدم رو بهم می ریزه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
10
پاسخ
پس به‌زودی این تورم وحشتناک یه جهش بزرگ دیگه هم تجربه خواهد کرد
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
6
پاسخ
ازسال94 قیمت گازوئیل تفاوتی نکرده درحالیکه قیمتهای عمومی از آنزمان 60-70 برابرشده.اگرمثل دهه70بطور سالانه بایک شیب ملایم قیمتهاراافزایش میدادند دیگرلازم نبودشوک قیمتی ایجادکنند.امابهرحال الان نباید شوک قیمتی ایجادکنند بهتراست بنزین وگازوئیل سهمیه ای همچنان با قیمت پایین عرضه شودولی قیمت آزاد را بدون یارانه ولی بدون محدودیتهای فعلی وپیچیدگهای عجیب وغریب مثل 3نرخی کردن -فلان قدر با نرخ دوم-فلانقدرباکارت جایگاه-هربار 15 لیتر و...سایر محدودیتهای غیرموجه عرضه کنند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد...!!!
استیصال به تمام معنا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
چه اسمهای قشنگ و فانتزی و شیکی روی بدبختیهای مردم میگذارید اصلاح قیمت
خوب کسی نمیپرسه چرا ارزش پول درست نگه نمیدارید تا مجبور نباشید معنی کلمات را عوض کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
چرا قیمت بنزین را آزاد همانند کشورهای دیگرنمیکنید حقوق و دستمزد را نیز مطابق با کشورهای دیگر افزایش دهید نیاز هم به اختصاص سهمیه بنزین، یارانه، کالابرگ و صدقات دیگر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
چرا دولت هیچوقت برای وضعیت چندرغاز حقوق کارمندها جلسه نمیذارن؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
مالیات بر مصرف تعریف شود، و از خودرو ساز دریافت شود بدلیل تولید خودروهای پر مصرف!!!!
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