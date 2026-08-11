اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در دستور کار دولت
طرح جدید اصلاح نظام قیمتی انرژی امروز در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میشود؛ طرحی که بر اساس آن، سهمیه انرژی به افراد اختصاص مییابد و مصرف مازاد از طریق بازار و با قیمت کشفشده تأمین خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح سازمان بهینهسازی برای اصلاح نظام قیمتی انرژی شامل بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی ساعت ۹ صبح امروز در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح میشود. پیشتر رئیس سازمان بهینهسازی اسماعیل سقاب اصفهانی گفته بود که دولت قصد گران کردن بنزنین را ندارد. طبق این طرح سهمیه مشخصی از انرژی به هر فرد اختصاص یافته و هر نفر باید مازاد نیاز خود را در بازار و ب قیمت کشف شده آزاد خریداری کند.
گزارش خطا
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دولت عاجز از کنترول انرژی یک کلام بگو بنزین شد 10000 تومان خلاص این همه دب دبه و کب کبه لازم ندارد
اینم تیر خلاص دولت به ملت اب و برق و گاز و دارو و.......که سرسام اور شده مگه چیزی مونده که گرون نشده باشه اینم روش واقعا مردن دیگه حکم عروسی رو داره....حالا خداوکیلی این نظرات ماهم تاثیری داره فقط اعصاب آدم رو بهم می ریزه.
ازسال94 قیمت گازوئیل تفاوتی نکرده درحالیکه قیمتهای عمومی از آنزمان 60-70 برابرشده.اگرمثل دهه70بطور سالانه بایک شیب ملایم قیمتهاراافزایش میدادند دیگرلازم نبودشوک قیمتی ایجادکنند.امابهرحال الان نباید شوک قیمتی ایجادکنند بهتراست بنزین وگازوئیل سهمیه ای همچنان با قیمت پایین عرضه شودولی قیمت آزاد را بدون یارانه ولی بدون محدودیتهای فعلی وپیچیدگهای عجیب وغریب مثل 3نرخی کردن -فلان قدر با نرخ دوم-فلانقدرباکارت جایگاه-هربار 15 لیتر و...سایر محدودیتهای غیرموجه عرضه کنند.
چه اسمهای قشنگ و فانتزی و شیکی روی بدبختیهای مردم میگذارید اصلاح قیمت
خوب کسی نمیپرسه چرا ارزش پول درست نگه نمیدارید تا مجبور نباشید معنی کلمات را عوض کنید
خوب کسی نمیپرسه چرا ارزش پول درست نگه نمیدارید تا مجبور نباشید معنی کلمات را عوض کنید
چرا قیمت بنزین را آزاد همانند کشورهای دیگرنمیکنید حقوق و دستمزد را نیز مطابق با کشورهای دیگر افزایش دهید نیاز هم به اختصاص سهمیه بنزین، یارانه، کالابرگ و صدقات دیگر نیست
چرا دولت هیچوقت برای وضعیت چندرغاز حقوق کارمندها جلسه نمیذارن؟؟؟؟؟؟