اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در دستور کار دولت

طرح جدید اصلاح نظام قیمتی انرژی امروز در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن، سهمیه انرژی به افراد اختصاص می‌یابد و مصرف مازاد از طریق بازار و با قیمت کشف‌شده تأمین خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح سازمان بهینه‌سازی برای اصلاح نظام قیمتی انرژی شامل بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی ساعت ۹ صبح امروز در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌شود. پیش‌تر رئیس سازمان بهینه‌سازی اسماعیل سقاب اصفهانی گفته بود که دولت قصد گران کردن بنزنین را ندارد. طبق این طرح سهمیه مشخصی از انرژی به هر فرد اختصاص یافته و هر نفر باید مازاد نیاز خود را در بازار و ب قیمت کشف شده آزاد خریداری کند.