عکس: از فراز ویرانههای اسپوکین
آتشسوزیهای گسترده در اطراف اسپوکینِ ایالت واشینگتن فروکش کردهاند، اما تصاویر هوایی، ابعاد ویرانی بر جایمانده را بهوضوح نشان میدهند؛ محلههایی که خانهها در آنها به خاکستر تبدیل شدهاند و چشماندازهایی که از فراز شهر، گستره خسارت و آثار سنگین آتش را روایت میکنند.
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