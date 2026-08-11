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کد خبر: ۱۳۸۹۲۱۹
بازدید: ۲۲۹۴

عکس: از فراز ویرانه‌های اسپوکین

آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف اسپوکینِ ایالت واشینگتن فروکش کرده‌اند، اما تصاویر هوایی، ابعاد ویرانی بر جای‌مانده را به‌وضوح نشان می‌دهند؛ محله‌هایی که خانه‌ها در آنها به خاکستر تبدیل شده‌اند و چشم‌اندازهایی که از فراز شهر، گستره خسارت و آثار سنگین آتش را روایت می‌کنند.

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برچسب‌ها:
اسپوکین واشنگتن آتش سوذی عکس بین الملل عکس هوایی آمریکا ویرانه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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