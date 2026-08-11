فرماندار بوشهر از عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده صبح سه‌شنبه در محدوده پایگاه هوایی بوشهر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد مظفری، فرماندار بوشهر شامگاه دوشنبه از اجرای عملیات تخصصی خنثی سازی و انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده پایگاه هوایی این شهر خبر داد و گفت: انفجار‌های این عملیات به‌صورت کنترل شده و با هماهنگی دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی اظهار داشت: به‌منظور پاک‌سازی منطقه و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل نکرده در دستور کار تیم‌های خنثی سازی قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه هوایی بوشهر انجام خواهد شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اینکه انفجار‌های این عملیات کنترل شده و برنامه‌ریزی شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف پاک‌سازی محدوده و ارتقای ایمنی شهروندان انجام می‌شود و جای نگرانی برای مردم عزیز بوشهر وجود ندارد.

مظفری ادامه داد: مهمات مورد نظر مربوط به حملات اخیر بوده و تیم‌های تخصصی خنثی سازی، عملیات انهدام آنها را مطابق الزامات ایمنی اجرا خواهند کرد.